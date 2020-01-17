Осторожно, непогода! На Новосибирск надвигается штормовой ветер — как с этим справляются его жители

А вот небольшая подборка из социальных сетей: сегодняшняя непогода не могла оставить равнодушными пользователей Instagram.
Пока порывы ветра, по данным сайта Гидрометцентра России, достигают 12 м/с. Но ко второй половине дня он усилится — как сообщал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, новосибирцев ждёт сложная, но тёплая погода с метелями и снежными заносами на дорогах.
В центре Новосибирска по-новогоднему праздничная улица Ленина уже не выглядит такой праздничной — успел похозяйничать ветер.