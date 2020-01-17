Осторожно, непогода! На Новосибирск надвигается штормовой ветер — как с этим справляются его жители

Сегодня, 17 января, в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра — его порывы могут достигать 23 м/с. МЧС уже предупредило водителей об опасностях непогоды, сообщение для новосибирцев выпустили в РЭС — там говорят о возможных отключениях электричества и обрывах проводов.



А как этот непогожий день переживаете вы? Успели ли вы уже столкнуться с последствиями стихии? Что интересного на занесённых снегом улицах города заметили? Обо всём этом сообщайте в формате фото и видео нам в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, а также на почту news@ngs.ru или с помощью мобильных приложений Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

