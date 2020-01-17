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Осторожно, непогода! На Новосибирск надвигается штормовой ветер — как с этим справляются его жители

Разбросанные баннеры, оборванные провода и другие прелести непогоды, которая пришла в город сегодня

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К середине дня ветер может усилиться до 23 м/с

К середине дня ветер может усилиться до 23 м/с

Сегодня, 17 января, в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра — его порывы могут достигать 23 м/с. МЧС уже предупредило водителей об опасностях непогоды, сообщение для новосибирцев выпустили в РЭС — там говорят о возможных отключениях электричества и обрывах проводов.

А как этот непогожий день переживаете вы? Успели ли вы уже столкнуться с последствиями стихии? Что интересного на занесённых снегом улицах города заметили? Обо всём этом сообщайте в формате фото и видео нам в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, а также на почту news@ngs.ru или с помощью мобильных приложений Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

А вот небольшая подборка из социальных сетей: сегодняшняя непогода не могла оставить равнодушными пользователей Instagram.

Пока порывы ветра, по данным сайта Гидрометцентра России, достигают 12 м/с. Но ко второй половине дня он усилится — как сообщал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, новосибирцев ждёт сложная, но тёплая погода с метелями и снежными заносами на дорогах.

В центре Новосибирска по-новогоднему праздничная улица Ленина уже не выглядит такой праздничной — успел похозяйничать ветер.

Ветер оборвал праздничные гирлянды и перевернул несколько штендеров у кофеен

Ветер оборвал праздничные гирлянды и перевернул несколько штендеров у кофеен

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КОММЕНТАРИИ (31)

Гость
17 янв 2020 в 11:24

В нгс работают безграмотные школьники. В каждой "новости" по доброму десятку ошибок. И это на несколько предложений. Отведите их уже в школу наконец.😁

17 янв 2020 в 11:05

"Но ко второй половине дня он усилится — как сообщал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, новосибирцев ждёт сложная но тёплая погода с метелями и снежными заносами на дорогах"
Прям так вот Ягудин и сообщал о непогоде, без запятой перед "но" и точки в конце сообщения?..

17 янв 2020 в 11:03

А у наших детей физкультуру на улице не отменили! Бегали на лыжах по занесенному полю. Физрук- кремень!