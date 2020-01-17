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Криминал

Ворвался мужчина в медицинской маске: утром в Центральном районе пытались ограбить аптеку

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции

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Несостоявшемуся грабителю пришлось ретироваться с места

Несостоявшемуся грабителю пришлось ретироваться с места

Утром 17 января в Центральном районе Новосибирска мужчина в маске пытался ограбить аптеку «Биомед» на Державина, 1. 

На месте, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уже работают сотрудники полиции. 

— На данный адрес был вызов, сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выехали для уточнения произошедшего, — сообщили в службе.

По словам очевидцев, в аптеку ворвался мужчина в белой медицинской маске. В паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» пишут, что он угрожал кассиру предметом, похожим на пистолет. Был в длинной чёрной куртке, на голове — чёрная шапка. 

Вы видели этого мужчину в аптеке? Или заметили как он убегал от аптеки по Нарымской улице? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

В ноябре в Октябрьском районе Новосибирска произошло ограбление, в результате которого преступники отняли у пострадавших несколько миллионов рублей

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мвдполиция
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
17 янв 2020 в 10:43

Праздники прошли, а желание похмелиться осталось.
Ну или взял микрокредит на новый год, а сейчас подошло время отдавать.

пенсионерка
17 янв 2020 в 10:43

Уже не первый случай. Теперь боязно идти покупать лекарства от давления.

Гость
17 янв 2020 в 10:47

В паблике Вк пишут что мужчина был худой.