Ворвался мужчина в медицинской маске: утром в Центральном районе пытались ограбить аптеку

По словам очевидцев, в аптеку ворвался мужчина в белой медицинской маске. В паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» пишут, что он угрожал кассиру предметом, похожим на пистолет. Был в длинной чёрной куртке, на голове — чёрная шапка.

— На данный адрес был вызов, сейчас сотрудники следственно-оперативной группы выехали для уточнения произошедшего, — сообщили в службе.

На месте, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уже работают сотрудники полиции.

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В ноябре в Октябрьском районе Новосибирска произошло ограбление, в результате которого преступники отняли у пострадавших несколько миллионов рублей.