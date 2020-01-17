«Боялась полиции»: пропавшая 10-летняя девочка пришла в сознание в больнице

Ночью 17 января 10-летняя Алёна Касталанова пришла в сознание в больнице — об этом сообщили в поиском чате.

По словам очевидцев, школьница до сих пор слаба:

— Девочка пришла в себя, разговаривала, конечно, слабенько. Маму пустили к ребенку, мама поговорила немножко. Сегодня, скорее всего, переведут в общую палату. Её не стали сильно расспрашивать, узнавать причину, почему спряталась. Будет известно позже, полиция будет разбираться, психолог. Ребенка до этого не ругали. Родители не могли понять причин: почему ребенок потерялся, сбежал. Ссоры дома никакой не было. Когда мама разговаривала с ребенком, спросила: «Почему ты спряталась? Тебя же искали». Девочка сказала, что боялась полиции. Ребенок, видать, понял масштабы. Родители очень хорошо к ней относятся, она их не боится, — рассказал очевидец Сергей, который был в больнице ночью.