17 января пятница
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 61.57
eur 68.66
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 61.57
eur 68.66

Все новости

Все новости
Происшествия Пропала 10-летняя девочка

«Боялась полиции»: пропавшая 10-летняя девочка пришла в сознание в больнице

Девочка пришла в сознание поздно ночью

2 004
7 Обсудить

Поделиться

К ребенку пустили маму

К ребенку пустили маму

Ночью 17 января 10-летняя Алёна Касталанова пришла в сознание в больнице — об этом сообщили в поиском чате. 

По словам очевидцев, школьница до сих пор слаба:

— Девочка пришла в себя, разговаривала, конечно, слабенько. Маму пустили к ребенку, мама поговорила немножко. Сегодня, скорее всего, переведут в общую палату. Её не стали сильно расспрашивать, узнавать причину, почему спряталась. Будет известно позже, полиция будет разбираться, психолог. Ребенка до этого не ругали. Родители не могли понять причин: почему ребенок потерялся, сбежал. Ссоры дома никакой не было. Когда мама разговаривала с ребенком, спросила: «Почему ты спряталась? Тебя же искали». Девочка сказала, что боялась полиции. Ребенок, видать, понял масштабы. Родители очень хорошо к ней относятся, она их не боится, — рассказал очевидец Сергей, который был в больнице ночью. 

Напомним, Алёна пропала 15 января — девочка не вернулась домой после музыкальной школы в городе Карасук Новосибирской области. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января. На поиск вышли сотни жителей города. Мы следили за поисками в режиме онлайн. Как позже выяснилось, ребенка помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

пропал ребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

пенсионерка
17 янв 2020 в 09:48

Хорошо, что все хорошо закончилось. Уж очень я переживала. Ведь у меня тоже внучки есть.

Фото пользователя
17 янв 2020 в 09:52

Даже дети боятся полиции, потому что понимают.

Царь просто Царь
17 янв 2020 в 09:51

Она еще сюрпризов принесёт в жизни ...если её сейчас упустить .