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«Хонда» сбила пенсионерку в Октябрьском районе — женщина в больнице с переломом позвоночника

Женщину сбили во дворе жилого дома

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Женщину сбили вчера вечером

Женщину сбили вчера вечером

Вечером 16 января в Октябрьском районе Новосибирска, около дома на Ленинградской, 139, водитель Honda Accord сбила 82-летнюю пенсионерку — сейчас пенсионерка в больнице с переломом позвоночника.

— В 19:48 девушка-водитель 1992 года рождения на автомобиле Honda Accord двигалась задним ходом по внутридворовой территории от дома 139 по улице Ленинградской со стороны дома 64 в сторону дома 141. В пути следования совершила наезд на пешехода, который передвигался в попутном направлении. В результате женщина 1939 года рождения с закрытым переломом позвоночника была доставлена в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Накануне в Новосибирске на проспекте Дзержинского водитель Audi A6 около 13:35 сбил 17-летнего пешехода

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сбили бабушку
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КОММЕНТАРИИ (27)

Гость
17 янв 2020 в 08:50

Девушка 92 года рождения, двигаясь задом, совершила наезд.
Да эти девушки двигаясь передом ничего перед капотом не видят.А уж двигаясь задом, подавно.
Девушки считают, что зеркала служат для того, чтобы можно было поправить прическу, нанести макияж.Поэтому все закономерно.

Кирилл
17 янв 2020 в 08:57

Как девушка оказалась за рулём автомобиля? Почему её не остановили? Вся ответственность на её родителях и муже если не смогли услидить за ней и она сумела попасть за руль. Всю семью наказать и полностью лишить имущества в пользу пострадавшей.👍

пенсионерка
17 янв 2020 в 08:47

Ответственность очень мягкая за наезд на пешеходов, поэтому многие особо не заморачиваются, не смотрят перед собой. Только ужесточение наказания может снизить число дтп повлекших гибель или травмы пешеходов.