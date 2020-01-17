Вечером 16 января в Октябрьском районе Новосибирска, около дома на Ленинградской, 139, водитель Honda Accord сбила 82-летнюю пенсионерку — сейчас пенсионерка в больнице с переломом позвоночника.

— В 19:48 девушка-водитель 1992 года рождения на автомобиле Honda Accord двигалась задним ходом по внутридворовой территории от дома 139 по улице Ленинградской со стороны дома 64 в сторону дома 141. В пути следования совершила наезд на пешехода, который передвигался в попутном направлении. В результате женщина 1939 года рождения с закрытым переломом позвоночника была доставлена в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.