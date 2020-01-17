РЭС предупредили об отключении электричества из-за плохой погоды

В компании сообщили, что из-за сильного ветра возможен обрыв линий электропередачи

«Региональные электрические сети» предупредили новосибирцев о возможных отключениях электричества днем 17 и ночью 18 января.



— Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений возможны случаи аварийных отключений электроснабжения, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи, выходом из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоями в работе электроустановок, — сообщили в компании.



Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение для жителей города — в регионе ожидается сильный ветер со снегом, метели и гололед.