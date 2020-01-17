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РЭС предупредили об отключении электричества из-за плохой погоды

В ближайшие сутки в городе ожидается ветер до 23 м/с

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В компании сообщили, что из-за сильного ветра возможен обрыв&nbsp;линий электропередачи

В компании сообщили, что из-за сильного ветра возможен обрыв линий электропередачи

«Региональные электрические сети» предупредили новосибирцев о возможных отключениях электричества днем 17 и ночью 18 января. 

— Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений возможны случаи аварийных отключений электроснабжения, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи, выходом из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоями в работе электроустановок, — сообщили в компании. 

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение для жителей города — в регионе ожидается сильный ветер со снегом, метели и гололед. 

— Днем 17 января, ночью 18 января 2020 года по Новосибирской области ожидается снег, местами сильный, по юго-востоку с мокрым снегом, продолжительные метели, местами гололёдные явления, усиление ветра 18–23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, — предупреждали в МЧС.

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метельветер
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КОММЕНТАРИИ (6)

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17 янв 2020 в 09:33

Надеюсь Китаю бесперебойно електричейство будет посталяться...а то чего доброго обидятся и оставят нас без кредитов и ширпотреба!

ren555
17 янв 2020 в 09:11

О сколько же у Вас комментаторов-идиотов!

17 янв 2020 в 08:31

Не беда не месяц май...