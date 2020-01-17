РЭС предупредили об отключении электричества из-за плохой погоды

«Региональные электрические сети» предупредили новосибирцев о возможных отключениях электричества днем 17 и ночью 18 января.
— Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений возможны случаи аварийных отключений электроснабжения, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи, выходом из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоями в работе электроустановок, — сообщили в компании.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение для жителей города — в регионе ожидается сильный ветер со снегом, метели и гололед.
— Днем 17 января, ночью 18 января 2020 года по Новосибирской области ожидается снег, местами сильный, по юго-востоку с мокрым снегом, продолжительные метели, местами гололёдные явления, усиление ветра 18–23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, — предупреждали в МЧС.