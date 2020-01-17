«Собака подвела к решётке»: охотник из Карасука рассказал, как нашёл пропавшую 10-летнюю девочку

Поздно ночью в пятницу, 17 января, в городе Карасук Новосибирской области нашлась 10-летняя Алёна Алёна Касталанова, которая пропала днём в среду. Её помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка.
— Позвонил друг. У меня собаки просто охотничьи. Говорит, давай проверим. Может, след возьмёт. Я говорю: «Ну, давай». Он за мной приехал. Мы поехали. Подъехали к общежитию № 5. Мы сразу с ним поговорили, что надо начинать с подвала. Решили подойти. Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решётка. Я залез через решётку. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошёл искать и нашёл девочку под щитом. Получается, собака подвела меня к решётке, — рассказал Алексей Рассолов корреспонденту НГС.
По словам охотника, через эту решётку пробирался полицейский, однако тогда девочку найти не удалось. Когда Алексей обнаружил Алёну, то она была без сознания.
— Пока мы ждали отца, когда он привезёт вещь какую-нибудь (для собаки, чтобы та могла взять след — прим. ред.), сами пошли искать. Девочка была без сознания. Сразу взломали замок решётки, вызвали скорую. Скорая быстро приехала. В сознание девочка пришла, когда полили водой, потом опять отключилась, — добавил он.
Алексей также уточнил, что Ветка — западно-сибирская лайка, ей 6 лет. Собака охотничья ходит по следу на зверя.
Днем в четверг волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили, что Алёна Касталанова вышла из музыкальной школы и пропала. На её поиски вышла не только полиция, но и сотни жителей Карасука.