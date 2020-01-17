«Собака подвела к решётке»: охотник из Карасука рассказал, как нашёл пропавшую 10-летнюю девочку

— Позвонил друг. У меня собаки просто охотничьи. Говорит, давай проверим. Может, след возьмёт. Я говорю: «Ну, давай». Он за мной приехал. Мы поехали. Подъехали к общежитию № 5. Мы сразу с ним поговорили, что надо начинать с подвала. Решили подойти. Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решётка. Я залез через решётку. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошёл искать и нашёл девочку под щитом. Получается, собака подвела меня к решётке, — рассказал Алексей Рассолов корреспонденту НГС.

Поздно ночью в пятницу, 17 января, в городе Карасук Новосибирской области нашлась 10-летняя Алёна Алёна Касталанова, которая пропала днём в среду. Её помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка.

По словам охотника, через эту решётку пробирался полицейский, однако тогда девочку найти не удалось. Когда Алексей обнаружил Алёну, то она была без сознания.

— Пока мы ждали отца, когда он привезёт вещь какую-нибудь (для собаки, чтобы та могла взять след — прим. ред.), сами пошли искать. Девочка была без сознания. Сразу взломали замок решётки, вызвали скорую. Скорая быстро приехала. В сознание девочка пришла, когда полили водой, потом опять отключилась, — добавил он.

Алексей также уточнил, что Ветка — западно-сибирская лайка, ей 6 лет. Собака охотничья ходит по следу на зверя.

Днем в четверг волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили, что Алёна Касталанова вышла из музыкальной школы и пропала. На её поиски вышла не только полиция, но и сотни жителей Карасука.