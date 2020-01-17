Девочку нашли без сознания, на её след вышла собака: подробности поисков 10-летней Алёны в Карасуке

Когда девочку обнаружили, она была без сознания

Поздно ночью в пятницу, 17 января, в общежитии № 5 Карасука Новосибирской области нашлась 10-летняя Алёна Касталанова, которая в среду днём вышла из музыкальной школы и исчезла.



На протяжении суток жители города и полиция прочёсывали город, заглядывали в подвалы и овраги. В итоге около полуночи появилась информация о том, что девочку нашли в подвале общежития.

— Алёна найдена, — кратко написали в чате поисковиков.



Как сообщают добровольцы, ребёнка нашли без сознания. Девочку забрала скорая. Очевидцы также пишут, что Алёну помогла найти собака, которую специально для поисков ребёнка привёз один из жителей Карасука.