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Происшествия Пропала 10-летняя девочка

Девочку нашли без сознания, на её след вышла собака: подробности поисков 10-летней Алёны в Карасуке

Школьницу искали больше суток

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Когда девочку обнаружили, она была без сознания

Когда девочку обнаружили, она была без сознания

Поздно ночью в пятницу, 17 января, в общежитии № 5 Карасука Новосибирской области нашлась 10-летняя Алёна Касталанова, которая в среду днём вышла из музыкальной школы и исчезла.

На протяжении суток жители города и полиция прочёсывали город, заглядывали в подвалы и овраги. В итоге около полуночи появилась информация о том, что девочку нашли в подвале общежития.

— Алёна найдена, — кратко написали в чате поисковиков.

Как сообщают добровольцы, ребёнка нашли без сознания. Девочку забрала скорая. Очевидцы также пишут, что Алёну помогла найти собака, которую специально для поисков ребёнка привёз один из жителей Карасука.

Обновлено: «Касталанова Алена найдена, жива!» — сообщается в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

Ранее после сообщения о пропаже девочки следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

НГС следил за развитием событий в режиме онлайн

Просим Алексея, хозяина собаки, или тех, кто его знает, связаться с редакцией через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
17 янв 2020 в 01:06

Извините, но вечер пятницы 17-го ещё не наступил...? Или я от жизни отстала...

ВладЯ
17 янв 2020 в 01:08

А что у полицаев теперь только автозаки остались, своих собак нема? Зачем такая полиция, если собак и тех добровольцы приводят...

Гость
17 янв 2020 в 01:04

Вроде как мирное время, а за детей кошмар как страшно. А собаке хорошую премию!