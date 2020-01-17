Девочку нашли без сознания, на её след вышла собака: подробности поисков 10-летней Алёны в Карасуке

Поздно ночью в пятницу, 17 января, в общежитии
На протяжении суток жители города и полиция прочёсывали город, заглядывали в подвалы и овраги. В итоге около полуночи появилась информация о том, что девочку нашли в подвале общежития.
— Алёна найдена, — кратко написали в чате поисковиков.
Как сообщают добровольцы, ребёнка нашли без сознания. Девочку забрала скорая. Очевидцы также пишут, что Алёну помогла найти собака, которую специально для поисков ребёнка привёз один из жителей Карасука.
Обновлено: «Касталанова Алена найдена, жива!» — сообщается в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».
Ранее после сообщения о пропаже девочки следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
НГС следил за развитием событий в режиме онлайн.
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