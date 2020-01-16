«Сибирь» в гостях обыграла хабаровский «Амур»

В четверг, 16 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» победила хабаровский «Амур». Игра закончилась со счетом 2:1.
Счёт матча в первом периоде открыл нападающий новосибирской команды Данил Романцев. Во втором периоде хозяева поля смогли отыграться, забросив шайбу в ворота «Сибири».
Исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где новосибирским хоккеистам удалось победить. Шайбы от «Сибири» забросил Микаэль Руохомаа.
Прошлый матч против пекинской команды «Сибирь» также выиграла по буллитам. Тогда игра закончилась со счётом 5:4.