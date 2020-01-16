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Спорт

«Сибирь» в гостях обыграла хабаровский «Амур»

Игра закончилась со счётом 2:1

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Игра проходила на стадионе&nbsp;«Платинум Арена» в Хабаровске

Игра проходила на стадионе «Платинум Арена» в Хабаровске

В четверг, 16 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» победила хабаровский «Амур». Игра закончилась со счетом 2:1.

Счёт матча в первом периоде открыл нападающий новосибирской команды Данил Романцев. Во втором периоде хозяева поля смогли отыграться, забросив шайбу в ворота «Сибири».

Исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где новосибирским хоккеистам удалось победить. Шайбы от «Сибири» забросил Микаэль Руохомаа.

Прошлый матч против пекинской команды «Сибирь» также выиграла по буллитам. Тогда игра закончилась со счётом 5:4.

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (16)

бабущка
16 янв 2020 в 20:55

кому-то правда интересно читать про победы миллионеров? у меня пенсия 9 с копейками, и даже на продукты денег не хватает.

пенсионерка
16 янв 2020 в 20:55

И чего они бороду отращивают? старит их сильно.

Фото пользователя
16 янв 2020 в 21:04

Так держать!!Планку взяли,не смейте бросать,ведь вызов сделан😉