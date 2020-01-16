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В Москве «Суперджет» сел мимо взлетной полосы

Самолет «ИрАэро» летел в столицу с Ямала

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Никто из пассажиров самолета не пострадал

Никто из пассажиров самолета не пострадал

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет SSJ100. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincidents. Лайнер «ИрАэро» следовал по маршруту Сабетта — Москва, и приземлился на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом «Домодедово».

В компании «ИрАэро» РБК сообщили, что никто из пассажиры и экипажа не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Это далеко не первое происшествие с самолетом SSJ100 за последнее время. В мае прошлого года произошло крушение Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. В результате погибли 41 человек. Следователи объявили виновным в происшествии командира корабля Дениса Евдокимова.

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самолетэкстренная посадкадомодедово
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КОММЕНТАРИИ (23)

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16 янв 2020 в 20:38

Главное, что приземлился. Все целы.

бабущка
16 янв 2020 в 20:36

Нам какое дело? Это новосибирский сайт

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16 янв 2020 в 20:43

поди курсо-глиссадная система (кгс) сглючила.