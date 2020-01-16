В Москве «Суперджет» сел мимо взлетной полосы

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет SSJ100. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincidents. Лайнер «ИрАэро» следовал по маршруту Сабетта — Москва, и приземлился на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом «Домодедово».
В компании «ИрАэро» РБК сообщили, что никто из пассажиры и экипажа не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
Это далеко не первое происшествие с самолетом SSJ100 за последнее время. В мае прошлого года произошло крушение Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. В результате погибли 41 человек. Следователи объявили виновным в происшествии командира корабля Дениса Евдокимова.