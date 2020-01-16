На Родниках женщина выпала из окна многоэтажного дома и осталась жива

В четверг, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на жилмассиве Родники из окна выпала женщина и осталась жива.
Информация о данном происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 11:57. «На седьмом этаже дома 8/1 улицы Мясниковой в окне сидит человек, свесив ноги», — говорилось в сообщении. Согласно второму сообщению в 12:05, на козырьке подъездного окна сидит женщина.
В полиции информацию о том, что женщина выпала из окна, подтвердили.
— Можем подтвердить, что из дома по адресу улица Мясниковой, 8/1 женщина 1991 года рождения выпала из окна. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, — рассказали в ведомстве.
Женщина осталась жива и сейчас доставлена в горбольницу.
— Она была в сознании. У неё множественные травмы, в том числе и травмы позвоночника, — пояснила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в квартире пострадавшей была найдена мёртвой её дочь.
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