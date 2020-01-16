На Родниках женщина выпала из окна многоэтажного дома и осталась жива

В оперативные службы поступила информация, что женщина собирается спрыгнуть с седьмого этажа

В четверг, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на жилмассиве Родники из окна выпала женщина и осталась жива.

Информация о данном происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 11:57. «На седьмом этаже дома 8/1 улицы Мясниковой в окне сидит человек, свесив ноги», — говорилось в сообщении. Согласно второму сообщению в 12:05, на козырьке подъездного окна сидит женщина.

В полиции информацию о том, что женщина выпала из окна, подтвердили.

— Можем подтвердить, что из дома по адресу улица Мясниковой, 8/1 женщина 1991 года рождения выпала из окна. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, — рассказали в ведомстве.