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Происшествия

На Родниках женщина выпала из окна многоэтажного дома и осталась жива

С множественными травмами её доставили в больницу

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В оперативные службы поступила информация, что женщина собирается спрыгнуть с седьмого этажа

В оперативные службы поступила информация, что женщина собирается спрыгнуть с седьмого этажа

В четверг, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на жилмассиве Родники из окна выпала женщина и осталась жива.

Информация о данном происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 11:57. «На седьмом этаже дома 8/1 улицы Мясниковой в окне сидит человек, свесив ноги», — говорилось в сообщении. Согласно второму сообщению в 12:05, на козырьке подъездного окна сидит женщина.

В полиции информацию о том, что женщина выпала из окна, подтвердили.

— Можем подтвердить, что из дома по адресу улица Мясниковой, 8/1 женщина 1991 года рождения выпала из окна. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, — рассказали в ведомстве.

Женщина осталась жива и сейчас доставлена в горбольницу.

— Она была в сознании. У неё множественные травмы, в том числе и травмы позвоночника, — пояснила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в квартире пострадавшей была найдена мёртвой её дочь.

Если у вас есть любая информация о происшествии или вы стали очевидцем, если вам известны подробности или вы лично знали пострадавшую, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В минувший понедельник две девушки выпрыгнули из окна дома на Добролюбова. В карманах одной из них было найдено две записки.

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выпавшие из окна
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КОММЕНТАРИИ (32)

noname
16 янв 2020 в 20:05

отличный заголовок и последний абзац. так между прочим.

пенсионерка
16 янв 2020 в 20:01

окна мыла?

Гость
16 янв 2020 в 20:10

Дама 91 года рождения.
Очевидцы говорят, что в квартире найдена мертвая дочь.
Так, даме значит 28-29 лет.
Значит дочери лет 10-12.
Вроде ещё малая для снюсов и наркоты( хотя чёрт его знает)- похоже женщина её убила и решила покончить жизнь самоубийством.
Короче в любом случае жесть.