17 января пятница
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 1/10
usd 61.57
eur 68.66
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 1/10
usd 61.57
eur 68.66

Все новости

Все новости
Происшествия Подробности

Вандалы сделали надпись на граффити «Хранительница Сибири»

Марина Ягода закончила портрет девушки с соболем в конце сентября

1 365
33 Обсудить

Поделиться

Художница рассказала, что ей неприятно и грустно оттого, что кто-то сделал надпись поверх рисунка

Художница рассказала, что ей неприятно и грустно оттого, что кто-то сделал надпись поверх рисунка

Вандалы оставили надпись на известных граффити художницы Марины Ягоды «Хранительница Сибири». 

— Мне не нравится, когда появляются работы на памятниках архитектуры, религиозных зданиях, поверх других хороших работ. Бывают исключения — концептуальные работы, где это к месту и с умом. Автор, написавший шрифт поверх моей работы «Барышня с собольком», — «Ничего против не имел». Концепцией тут и не пахнет. В рисовании на улице перекрытие — дело обычное. На холлоффэймах, местах для легального рисования, я тоже рисовала поверх других авторов. Но там все к этому готовы. На то это и холлоффэйм. К этому фасаду я отношусь очень трепетно. И по-человечески неприятно и грустно, — написала Марина Ягода.

Портрет девушки с соболем художница закончила в конце сентября. Граффити быстро стали популярны и их фотографии стали публиковать не только в России, но и в других странах. Спустя три недели в соцсетях узнали девушку, которая стала прототипом Хранительницы Сибири, — девушка живёт в Израиле, она ничего не знала о том, что в Новосибирске рисуют граффити по её портрету.

Это не первая работа художницы, которую испортили вандалы: в ноябре хулиганы испортили рисунок на улице Романова.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Граффитивандалы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (33)

Фото пользователя
16 янв 2020 в 23:56

На меня барышня с соболями похожа, кстати.

Фото пользователя
16 янв 2020 в 23:47

Персонажи с пониженной социальной ответственностью. 😠

Гость
16 янв 2020 в 23:45

Вот найти бы и засунуть этот баллончик...