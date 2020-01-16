Вандалы сделали надпись на граффити «Хранительница Сибири»

— Мне не нравится, когда появляются работы на памятниках архитектуры, религиозных зданиях, поверх других хороших работ. Бывают исключения — концептуальные работы, где это к месту и с умом. Автор, написавший шрифт поверх моей работы «Барышня с собольком», — «Ничего против не имел». Концепцией тут и не пахнет. В рисовании на улице перекрытие — дело обычное. На холлоффэймах, местах для легального рисования, я тоже рисовала поверх других авторов. Но там все к этому готовы. На то это и холлоффэйм. К этому фасаду я отношусь очень трепетно. И по-человечески неприятно и грустно, — написала Марина Ягода.

Портрет девушки с соболем художница закончила в конце сентября. Граффити быстро стали популярны и их фотографии стали публиковать не только в России, но и в других странах. Спустя три недели в соцсетях узнали девушку, которая стала прототипом Хранительницы Сибири, — девушка живёт в Израиле, она ничего не знала о том, что в Новосибирске рисуют граффити по её портрету.

Это не первая работа художницы, которую испортили вандалы: в ноябре хулиганы испортили рисунок на улице Романова.