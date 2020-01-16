По новосибирским мессенджерам пошла рассылка о смерти мальчика, который выпил «Тархун»

— Вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил тархун (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось. Там сейчас лежит девочка — ситро (стекло, марку не помнит). Девочка под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол-отделения с теми же результатами после энергетиков, — говорится в рассылке.

Новосибирцы начали пересылать в чатах по WhatsApp рассылку об опасных газированных напитках. В сообщениях отмечается, что после их употребления двое детей якобы попали в больницы, а один из них умер, не приходя в сознание.

Ниже в сообщении приводится список продуктов, содержащих опасные красители. В нём перечисляют сладости и напитки производства России и Украины.



Смерть ребёнка не подтвердили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, пояснив, что эти сообщения передавали в группах около 3–4 месяцев назад.



— Если что-то распространяется в группах по WhatsApp, то это фейк на 99,9%. Все эти страшилки почти всегда оказываются неправдой. Никакой мальчик в инфекционной больнице не умирал, если бы он умер от «Тархуна» — это было бы уже везде по новостям, а не в чатах. Ровно с таким же текстом несколько месяцев назад по Новосибирску гулял фейк, — добавили в пресс-службе Минздрава.



В региональном следственном управлении следкома эту рассылку не смогли оперативно прокомментировать.



Как выяснилось, эта спам-рассылка частично основана на реальном случае. В августе 2012 года в Красноярском крае скончался 13-летний подросток. После игры в волейбол он выпил 1,5-литровую бутылку «Тархуна» и почувствовал себя плохо. После обращения к врачу его госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

