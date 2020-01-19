Чем опасно мэрское голосование за сквер или парковку возле цирка в Новосибирске — объясняет краевед

Краевед и сотрудник музея Константин Голодяев считает, что памятник Николаю Чудотворцу надо убрать с проекта сквера или парковки у цирка: на картинке он справа от парковки Фото: Мэрия Новосибирска

На этой неделе мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать и выбрать, что нужно сделать с пустующей территорией возле Нарымского сквера со стороны улицы Челюскинцев. Должна ли там появиться нормальная автостоянка (стихийная уже есть) или лучше разбить сквер? При этом на картинке, иллюстрирующей это место, уже расположен 6-метровый памятник Николаю Чудотворцу, который рядом с цирком вопреки мнению многих новосибирцев в 2019 году предложила поставить РПЦ. Краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказал НГС, почему сейчас нужно озадачиться не парковкой или сквером, а именно памятником: надо добиться, чтобы он там никогда не появился. Публикуем его авторскую колонку.



— На площади возле цирка не должно быть этого памятника. Установка памятника — один вопрос, благоустройство площади — второй. Если при благоустройстве мы голосуем за проект, в который включён памятник (сейчас он скромно нарисован справа), то мы автоматически утверждаем этот памятник на площади. При обсуждении необходимости автостоянки его можно и не заметить, но проголосовав за любой проект (хоть парковка, хоть сквер) — мы автоматически выбираем статую сомнительного качества. Я считаю, что памятник святому Николаю, которого многие считают покровителем нашего города, по большому счёту Новосибирску не помешает. Но та статуя, которую нам предлагают сейчас, уже широко растиражирована в стране. Она даже у нас в области стоит. Это — единый дизайн, один и тот же человек, который стоит в одной и той же позе… Единственное, у него на руках меняются церкви: он держит те, которые находятся в этом городе. А в нашем случае ещё и меч держит. Но кому мы собираемся угрожать — совершенно непонятно. Я не хочу обсуждать сейчас художественные особенности этой скульптуры, но наш город достоин оригинального памятника. Как мы, например, в прошлом году поставили у Троицкого собора памятник Владимиру. И он был наш, новосибирского изготовления, и не вызвал никаких споров. Вот и памятник святому Николаю, думаю, должен быть тоже оригинальным.



Понимаю, что этот памятник уже в городе, что нам его подарили… Понимаю, что новый памятник придётся делать за какие-то деньги. Но тут, мне кажется, сама епархия должна пожертвовать деньги на памятник православному святому. Может, добровольные взносы какие-то будут, может, город поможет, но памятник должен быть оригинальным. А если нам его уже подарили и нужно обязательно куда-нибудь впихнуть, то давайте отдадим его какой-нибудь деревне. У нас деревень с именем Николая тоже немало. Там он будет к радости.

Шестиметровую статую святого Николая хотят установить между цирком и Вознесенским собором Фото: novo-sibirsk.ru

Цирковое место для памятника считаю тоже неподходящим, тем более, что пару месяцев назад это уже было отвергнуто и жителями города, принявшими участие в общественном обсуждении, и Художественным советом. В общем, клоунадское соседство: цирк, «Скоморохи» и Чудотворец — как-то смущает.

Поэтому предлагаю статую Николая из эскизных проектов исключить, продолжить выбор благоустройства площади без него, а после утверждения эскиза оригинального памятника святому Николаю, поставить его на месте бывшего села Кривощёково. Это на левом берегу Оби, близ остановочной железнодорожной платформы «Левая Обь». Такое место было бы очень символичным, поскольку именно там появилось первое русское поселение на территории нашего города, которое поначалу называлось Никольский погост. Именно там в XVIII веке была возведена первая на территории города церковь святого Николая, фундамент которой сохранился до сегодняшних дней. Тут же 127 лет назад начиналось и строительство железнодорожного моста через Обь.

К тому же в ближайшие годы это место планируется передать под создание историко-культурного парка. Именно здесь обращённый лицом к правому берегу памятник имел бы чёткую символическую нагрузку и отличный обзор из проезжающих мимо поездов, пароходов, и транспорта, следующего по новому автомобильному мосту.



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