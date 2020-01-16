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Новосибирский зоопарк впервые показал фото детеныша орангутанов — это девочка, её назвали Джулией

Посетители зоопарка пока не могут её увидеть

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Джулия родилась в сентябре прошлого года&nbsp;

Джулия родилась в сентябре прошлого года 

16 января Новосибирский зоопарк впервые показал фотографии маленькой обезьяны Джулии — дочери орангутанов Мишель и Бату. Малышка родилась 15 сентября 2019 года, но до сегодняшнего дня сотрудники зоопарка не рассказывали о ней.

В зоопарке рассказали, что самка орангутана Мишель не стала кормить детёныша, поэтому его забрали на искусственное вскармливание.

— В первое время малышке требовалось практически круглосуточное внимание. Сотрудники зоопарка находились рядом с маленьким орангутаном и днем и ночью. Сейчас интервалы между кормлениями увеличились, но круглосуточные дежурства по-прежнему необходимы. Детеныша кормят молочной смесью из бутылочки. При рождении вес малышки составил 1370 граммов. Сейчас она весит 3500 граммов. Биологи зоопарка уже задумываются о том, как наилучшим образом устроить ее судьбу. Для Джулии крайне важно как можно скорее оказаться среди своих, — сообщили в зоопарке.

Напомним, Джулия стала вторым детенышем для Мишель. Её первый малыш, Матику, родился с переломом теменной кости. Новорожденному орангутану пришлось делать сложную операцию, за которой следовал период восстановления, его Матику провел с людьми, а не со своими сородичами. Из-за этого Матику увидел маму только в 4 месяца — та так и не смогла привязаться к детенышу. Поэтому Матику было решено отправить в Московский зоопарк. 

Сотрудники зоопарка опасаются повторения подобной ситуации.

— У орангутанов, как известно, длинное детство. Самки кормят детенышей молоком до 3–4 лет. После окончания вскармливания детеныши еще долго остаются рядом с мамами. Конечно, мы выкормим Джулию, но расти ей нужно среди сородичей. Это очень важно. От этого зависит правильное развитие детеныша, его физическое и психическое здоровье.<...>. Мы надеемся, что в этот раз Мишель примет детеныша, когда он подрастет. Но запасные варианты всё равно подыскиваем, — рассказала заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

Пока маленькая Джулия растет среди людей, сообщают в зоопарке, а обстоятельства не позволяют показывать её посетителям зоопарка. 

В ноября в зоопарке родился детёныш дикдиков: чтобы новорожденному было спокойнее, стекло вольера временно закрасили белой краской.

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КОММЕНТАРИИ (15)

пенсионерка
16 янв 2020 в 17:48

Для Джулии тоже будут выпрашивать по осени овощи у нас, дачников?

Фото пользователя
16 янв 2020 в 17:51

Маленькие все такие хорошенькие) Прелесть обезьянка)

пенсионерка
16 янв 2020 в 17:49

Животным в зоопарке хорошо, на всем готовеньком. А мне при моей пенсии 9 с копейками даже на еду денег не хватает. Хотя пахала всю жизнь, стаж 45 лет.