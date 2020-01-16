Новосибирский зоопарк впервые показал фото детеныша орангутанов — это девочка, её назвали Джулией

16 января Новосибирский зоопарк впервые показал фотографии маленькой обезьяны Джулии — дочери орангутанов Мишель и Бату. Малышка родилась 15 сентября 2019 года, но до сегодняшнего дня сотрудники зоопарка не рассказывали о ней.

В зоопарке рассказали, что самка орангутана Мишель не стала кормить детёныша, поэтому его забрали на искусственное вскармливание.

— В первое время малышке требовалось практически круглосуточное внимание. Сотрудники зоопарка находились рядом с маленьким орангутаном и днем и ночью. Сейчас интервалы между кормлениями увеличились, но круглосуточные дежурства по-прежнему необходимы. Детеныша кормят молочной смесью из бутылочки. При рождении вес малышки составил 1370 граммов. Сейчас она весит 3500 граммов. Биологи зоопарка уже задумываются о том, как наилучшим образом устроить ее судьбу. Для Джулии крайне важно как можно скорее оказаться среди своих, — сообщили в зоопарке.