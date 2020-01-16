На ОбьГЭСе неизвестный побил прохожую после отказа выпить — она бросилась за ним, но не поймала

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские Фото: Ольга Бурлакова

Накануне вечером, 15 января, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС рядом с домом Динамовцев, 10 неизвестный напал на женщину. По словам потерпевшей, инцидент произошёл в 23:40.

Накануне вечером Светлана (имя пострадавшей изменено. — Прим. ред.) возвращалась из гостей домой вдоль по улице Молодости со стороны территории ДК Приморский. Вслед за ней увязался мужчина, который, поравнявшись слева, предложил ей выпить.

— Я наушник вытащила, капюшон сняла. И он говорит: «Водку будешь?». Я говорю: «Нет». «Коньяк будешь?». Я говорю: «Нет». «А чё будешь?». Я говорю: «Ничего не буду, молодой человек, можно я наушник засуну в ухо и дальше пойду?». Он: «Да, конечно». И я пошла. Дальше там у нас есть хоккейная коробка, тропинка между домами, там общежитие, я пошла там. А он пошёл по правой стороне, видимо, по Смоленской.

По словам женщины, она продолжила идти так же в капюшоне и наушниках. На углу дома по улице Динамовцев, 10 её повалили на землю и начали бить по голове. В испуге женщина даже не поняла, что происходит, но вывернулась и стала отмахиваться от нападавшего ногами и руками. — Капюшон снимаю, наушники выдёргиваю, говорю: «Тебе чё надо-то?». А он мне снег в лицо кидает и убегает. А у меня был ещё с собой пакет с бутылкой виски, мне подружка подарила бокал и бутылочку, я этот пакет прямо швыряю, и естественно, всё вдребезги. И за ним побежала. Пока бежала, начала полицию вызывать. Он был далеко от меня, притормозил, достал бутылку пива из своего рюкзака, левой рукой держал и пил. Я бегу, ору: «Эй ты, стой, куда побежал?». Он мне фак показывает — я ещё злее, конечно. Ну и на перекрёстке, на улице Смоленской, недалеко от бани № 22 , есть двухэтажный дом, он за него забежал. Я стою там же, жду полицию, а сама наблюдаю справа и слева, не сбегает ли он куда. Я-то была уверена, что там дальше дорога, проезжая часть, отделённая от этого места сугробами. Пока там стояла, разговаривала с дежурной частью, он обратно из-за угла выходит, говорит: «Ну иди сюда!». Я, естественно, завизжала, отбежала в сторону, ору: «Пока вы доедете, меня тут убьют на фиг». Он обратно спрятался, — рассказала Светлана.

По словам женщины, полиция была на месте через 5–7 минут. За это время она успела заметить, что в одном из окон двухэтажного дома «заморгал телевизор». Как ей показалось, это и была квартира нападавшего. Именно туда Светлана и отправилась с полицейскими. — Мы пошли с нарядом в квартиру. А там мужчина не хотел открывать. Они (полицейские. — Прим. ред.) между собой: «Ну, видимо, он». Хозяин открыл, я говорю: нет, не он. А дверь в подъезд открытая, я подумала уже потом, что надо было на второй этаж ещё подняться да посмотреть, — вспоминает женщина. После этого, рассказывает Светлана, она написала заявление в полицию. В участке она сама себе вызвала скорую помощь. Из-за состояния шока потерпевшая обнаружила только в полиции, что у неё порез на подбородке — куртка была в крови. Прибывшие медики на месте оказали первую медицинскую помощь.

В отделении полиции женщина обнаружила, что на её куртке было много крови Фото: читательница НГС

Всего на окровавленной куртке она нашла два пореза: один сквозной — на воротнике у подбородка, второй — ниже, на уровне ключицы.

— Чем и как он мог это сделать? Пакет с бутылкой я швырнула в другом месте, не там, где нападение произошло. Воротник застёгнутый высокий, он у меня насквозь проткнут. Сегодня ходила и писала дополнительное заявление.

На куртке два пореза — один сквозной, на уровне подбородка, и второй — ниже, на уровне ключицы Фото: читательница НГС