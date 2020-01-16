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Криминал

На ОбьГЭСе неизвестный побил прохожую после отказа выпить — она бросилась за ним, но не поймала

Сейчас полиция устанавливает личность подозреваемого в нападении

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские

Накануне вечером, 15 января, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС рядом с домом Динамовцев, 10 неизвестный напал на женщину.

По словам потерпевшей, инцидент произошёл в 23:40. 

Накануне вечером Светлана (имя пострадавшей изменено. — Прим. ред.) возвращалась из гостей домой вдоль по улице Молодости со стороны территории ДК Приморский. Вслед за ней увязался мужчина, который, поравнявшись слева, предложил ей выпить.

— Я наушник вытащила, капюшон сняла. И он говорит: «Водку будешь?». Я говорю: «Нет». «Коньяк будешь?». Я говорю: «Нет». «А чё будешь?». Я говорю: «Ничего не буду, молодой человек, можно я наушник засуну в ухо и дальше пойду?». Он: «Да, конечно». И я пошла. Дальше там у нас есть хоккейная коробка, тропинка между домами, там общежитие, я пошла там. А он пошёл по правой стороне, видимо, по Смоленской. 

По словам женщины, она продолжила идти так же в капюшоне и наушниках. На углу дома по улице Динамовцев, 10 её повалили на землю и начали бить по голове. В испуге женщина даже не поняла, что происходит, но вывернулась и стала отмахиваться от нападавшего ногами и руками. 

— Капюшон снимаю, наушники выдёргиваю, говорю: «Тебе чё надо-то?». А он мне снег в лицо кидает и убегает. А у меня был ещё с собой пакет с бутылкой виски, мне подружка подарила бокал и бутылочку, я этот пакет прямо швыряю, и естественно, всё вдребезги. И за ним побежала. Пока бежала, начала полицию вызывать. Он был далеко от меня, притормозил, достал бутылку пива из своего рюкзака, левой рукой держал и пил. Я бегу, ору: «Эй ты, стой, куда побежал?». Он мне фак показывает — я ещё злее, конечно. Ну и на перекрёстке, на улице Смоленской, недалеко от бани № 22, есть двухэтажный дом, он за него забежал. Я стою там же, жду полицию, а сама наблюдаю справа и слева, не сбегает ли он куда. Я-то была уверена, что там дальше дорога, проезжая часть, отделённая от этого места сугробами. Пока там стояла, разговаривала с дежурной частью, он обратно из-за угла выходит, говорит: «Ну иди сюда!». Я, естественно, завизжала, отбежала в сторону, ору: «Пока вы доедете, меня тут убьют на фиг». Он обратно спрятался, — рассказала Светлана.

По словам женщины, полиция была на месте через 5–7 минут. За это время она успела заметить, что в одном из окон двухэтажного дома «заморгал телевизор». Как ей показалось, это и была квартира нападавшего. Именно туда Светлана и отправилась с полицейскими. 

— Мы пошли с нарядом в квартиру. А там мужчина не хотел открывать. Они (полицейские. — Прим. ред.) между собой: «Ну, видимо, он». Хозяин открыл, я говорю: нет, не он. А дверь в подъезд открытая, я подумала уже потом, что надо было на второй этаж ещё подняться да посмотреть, — вспоминает женщина. 

После этого, рассказывает Светлана, она написала заявление в полицию. В участке она сама себе вызвала скорую помощь. Из-за состояния шока потерпевшая обнаружила только в полиции, что у неё порез на подбородке — куртка была в крови. Прибывшие медики на месте оказали первую медицинскую помощь. 

В отделении полиции женщина обнаружила, что на её куртке было много крови

В отделении полиции женщина обнаружила, что на её куртке было много крови

Всего на окровавленной куртке она нашла два пореза: один сквозной — на воротнике у подбородка, второй — ниже, на уровне ключицы. 

— Чем и как он мог это сделать? Пакет с бутылкой я швырнула в другом месте, не там, где нападение произошло. Воротник застёгнутый высокий, он у меня насквозь проткнут. Сегодня ходила и писала дополнительное заявление.

На куртке два пореза — один сквозной, на уровне подбородка, и второй — ниже, на уровне ключицы

На куртке два пореза — один сквозной, на уровне подбородка, и второй — ниже, на уровне ключицы

Как описала нападавшего Светлана, это мужчина от 35 до 40 лет, ростом примерно 1,75 метра, средней комплекции.

— Он даже на накромана не похож. Ну, может, выпивший был. У него чёрная щетина, глаза тёмные, чёрная куртка с капюшоном, подбородок был прикрыт шарфом таким пёстрым, тёмным, наушники торчали, тёмная шапка, выше меня на голову примерно. У меня образ его стоит, если бы я увидела, поняла бы, что это он, — говорит женщина.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что нападение действительно было.

— Зарегистрировано заявление от гражданки в отделе полиции «Советский», по которому в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают подозреваемого в нападении. Побои будут сниматься, и в зависимости от повреждений будет квалифицироваться ответственная статья.

В декабре прошлого года новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве женщины-таксиста — её тело нашли два года назад в машине на Бугринском мосту. 

Тогда же мы рассказывали историю о том, как сибирячку преследует знакомый — мужчина взломал её социальные сети, избил коллегу. Девушка написала заявление в полицию и обратилась в НГС.

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нападение на женщину
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КОММЕНТАРИИ (44)

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16 янв 2020 в 18:48

Россия лидер полицейских на душу населения и где патрули на ГЭСе? Только за лайки ловят. Убьют приходите вся суть.

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16 янв 2020 в 19:01

Подтверждаются цитаты известных мудрых людей.

Женщина - ваша тень: когда вы идёте за ней, она от вас бежит; когда же вы от неё уходите - она бежит за вами (с) Альфред де Мюссе

16 янв 2020 в 19:00

Светские новости! Прям зависть берет. И такой набор: капюшон, наушники, 23-40 ночи. И не просто бухло типа Солнцедара, а коньяк, виски. Распить бутылочку "Наполеона" в хоккейной коробке - наш ответ ЕС! Пойду с горя хоть одна на кухне стопарик приму.