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Город Какими редкими вещами владеют новосибирцы Подробности

Новосибирец продаёт за 4,5 миллиона редкий плакат, который выдавали крестьянам за сданную свиную шкуру

Он считает, что такая вещь сохранилась в одном экземпляре

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Так выглядит этот плакат. Толщина — 8 мм, длина — 220 мм, ширина — 155 мм. Штамп выдавлен. Обратная сторона пустая

Так выглядит этот плакат. Толщина — 8 мм, длина — 220 мм, ширина — 155 мм. Штамп выдавлен. Обратная сторона пустая

Новосибирец продаёт за 4,5 миллиона редкий плакат, который выдавали крестьянам за сданную свиную шкуру. 

В объявлении говорится, что он сделан из кожи, тиснение «Кожсиндикат. Выдаётся крестьянам безплатно в виде премии за сданную свинную шкуру» (орфография сохранена. — Прим. ред.).

Продавец Святослав рассказал корреспонденту НГС о том, что этот плакат у него уже около семи лет: нашёл его на одном из аукционов и купил. По его мнению, не исключено, что эта вещь сохранилась в единственном экземпляре.

— Просто так я предметы не продаю: пока не узнаю, что да как, почему. Больше в интернете, кроме моего, о нём нет информации. Есть несколько версий. Возможно, был какой-то пилотный проект в отдельно взятой губернии. Хотя изготовление штампа на коже — достаточно дорогая вещь. Видимо, не пошло почему-то. Почему — я не знаю. Единственное, куда меня послали, — в архив в Москву, естественно, я не поеду. Вряд ли там концов найдёшь. Почему сохранилось так мало — тоже версий несколько. Голод был — могли в принципе и на ремни порезать и съесть, суп сварить. Кожа достаточно толстая, могли и пустить куда-то, на какие-то предметы. Больше никакой информации нет, — пояснил Святослав. 

Он посылал письмо в несколько организаций, но ничего не ответили.

— Тема не сильно моя, не удалось мне установить всё полностью. Цифру поставил на дурака, но в принципе за единичный предмет того времени, достаточно редкий, вполне адекватная, — считает он. 

Святослав в своём объявление поясняет, что Всесоюзный кожевенный синдикат был организован в 1922 году:

— С целью объединения государственной кожевенной промышленности и руководства её производственной и торговой деятельностью. В первый период НЭПа Кожсиндикат сыграл большую роль в деле борьбы с капиталистическими элементами на рынке заготовок кожсырья и сбыта готовой продукции. Кожсиндикат, увеличив заготовки кожсырья с 1,3 млн штук (крупного) в 1923 до 16,1 млн штук в 1929-м, сосредоточил в своих руках почти весь сбыт готовой продукции (96,4%). Успехи социалистического строительства как в городе, так и в деревне позволили ликвидировать Кожсиндикат. Свою деятельность он прекратил в 1930 году. 

Святослав коллекционирует и другие предметы Советского Союза, царской России, что-то даже реставрирует в качестве хобби.

Ранее НГС писал о том, какие ненужные подарки и за сколько продают новосибирцы на сайтах объявлений.

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КОММЕНТАРИИ (14)

пенсионерка
19 янв 2020 в 18:08

Я сама обычная крестьянка. Но такой дорогой плакат купит кто разве?
Вот скажите мне откуда могут быть такие деньги баснословные?
Меня взять так пенсия 9 с копейками. И сколько мне эти миллионы копить?

Гость
19 янв 2020 в 18:18

одни, тролли, безумствуют

19 янв 2020 в 18:18

новый тренд. всякую ерунду за миллионы продавать)