Так выглядит этот плакат. Толщина — 8 мм, длина — 220 мм, ширина — 155 мм. Штамп выдавлен. Обратная сторона пустая Фото: читатель Святослав

Новосибирец продаёт за 4,5 миллиона редкий плакат, который выдавали крестьянам за сданную свиную шкуру. В объявлении говорится, что он сделан из кожи, тиснение «Кожсиндикат. Выдаётся крестьянам безплатно в виде премии за сданную свинную шкуру» (орфография сохранена. — Прим. ред.). Продавец Святослав рассказал корреспонденту НГС о том, что этот плакат у него уже около семи лет: нашёл его на одном из аукционов и купил. По его мнению, не исключено, что эта вещь сохранилась в единственном экземпляре.

— Просто так я предметы не продаю: пока не узнаю, что да как, почему. Больше в интернете, кроме моего, о нём нет информации. Есть несколько версий. Возможно, был какой-то пилотный проект в отдельно взятой губернии. Хотя изготовление штампа на коже — достаточно дорогая вещь. Видимо, не пошло почему-то. Почему — я не знаю. Единственное, куда меня послали, — в архив в Москву, естественно, я не поеду. Вряд ли там концов найдёшь. Почему сохранилось так мало — тоже версий несколько. Голод был — могли в принципе и на ремни порезать и съесть, суп сварить. Кожа достаточно толстая, могли и пустить куда-то, на какие-то предметы. Больше никакой информации нет, — пояснил Святослав. Он посылал письмо в несколько организаций, но ничего не ответили.

— Тема не сильно моя, не удалось мне установить всё полностью. Цифру поставил на дурака, но в принципе за единичный предмет того времени, достаточно редкий, вполне адекватная, — считает он.

Святослав в своём объявление поясняет, что Всесоюзный кожевенный синдикат был организован в 1922 году:

