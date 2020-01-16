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Новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение: жителей предупредили о сильном ветре до 23 м/с

17 и 18 января в Новосибирской области ожидаются метель и гололед

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При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком

В Новосибирской области на 17 и 18 января МЧС объявило экстренное предупреждение — в регионе ожидается сильный ветер со снегом, метели и гололед.

— Днем 17 января, ночью 18 января 2020 года по Новосибирской области ожидается снег, местами сильный, по юго-востоку с мокрым снегом, продолжительные метели, местами гололёдные явления, усиление ветра 18–23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели напомнили, что в такую погоду автомобилистам важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, если мокрый снег налипнет на рекламные щиты и провода, это может вызвать их падение. МЧС не рекомендует парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

— При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются. Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — подчеркнули в министерстве. 

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре в городе: с 16 по 17 января они обещали от 3 до 8 градусов мороза и ветер 21 м/с. А в ночь на Крещение мороз разгуляется до 14 градусов.

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КОММЕНТАРИИ (4)

дальнобой
16 янв 2020 в 16:24

все равно найдутся люди, которым по зарез нужно поехать в шерегеш или горный алтай, а потом плакать что дороги замело и выбраться не могут.
лично я никуда не поеду))

пенсионерка
16 янв 2020 в 16:07

Значит лыжный поход на дачу отменяется. Пережду плохую погоду.

Бабушка
16 янв 2020 в 16:07

Живу отшельницей в лесу, тут ветра нет.