Новосибирское МЧС объявило экстренное предупреждение: жителей предупредили о сильном ветре до 23 м/с

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком

В Новосибирской области на 17 и 18 января МЧС объявило экстренное предупреждение — в регионе ожидается сильный ветер со снегом, метели и гололед.

— Днем 17 января, ночью 18 января 2020 года по Новосибирской области ожидается снег, местами сильный, по юго-востоку с мокрым снегом, продолжительные метели, местами гололёдные явления, усиление ветра 18–23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, — говорится в сообщении МЧС.



Спасатели напомнили, что в такую погоду автомобилистам важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, если мокрый снег налипнет на рекламные щиты и провода, это может вызвать их падение. МЧС не рекомендует парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.