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Новосибирцы стали богаче и купили за 2019 год еще больше новых машин

В первой тройке лидеров — исключительно корейские автомобили

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Продажи новых автомобилей выросли на 7,7%

Продажи новых автомобилей выросли на 7,7%

Продажи новых автомобилей в Новосибирской области в 2019 году выросли на 7,7% и достигли 18 850 штук (против 17 500 штук в 2018 году). Примечательно, что рост спроса на машины в нашем регионе зафиксирован на фоне общего падения рынка — в целом по стране продажи новых авто снизились на 2,3% до 1,759 миллиона штук. 

— В топ-10 моделей в Новосибирской области вошли KIA Rio — 1720 штук, Hyundai Creta — 1130 штук, Hyundai Solaris — 1090 штук, — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Также в списке лидеров оказались Lada Granta (1010 штук), Lada Vesta (705 штук), Volkswagen Polo (560 штук), Toyota Camry (475 штук), Renault Logan (465 штук), Škoda Rapid (420 штук), Renault Duster (400 штук). 

Самые впечатляющие темпы роста продаж у корейского KIA Rio — за год спрос на эту модель вырос на целых 89%. К примеру, большинство новосибирских таксопарков закупают для перевозок именно Rio

Новосибирск демонстрирует рост спроса на новые автомобили второй год подряд — в 2018-м продажи подскочили на 16%. 

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Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Новые автоKIA Rio
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КОММЕНТАРИИ (30)

Гость
16 янв 2020 в 21:29

Для полноты утверждения о богатых новосибирцах, напишите сколько машин приобрели таксопарки.

пенсионерка
16 янв 2020 в 21:28

Согласно данным моей домашней бухгалтерии, я заработала на продаже дачного урожая чистыми 1,5 млн рублей. Значит я стал богаче. Но автомобиль не купила, мне он не нужен, у нас пенсионеров бесплатный проезд на ОТ.

пенсионерка
16 янв 2020 в 21:30

Зачем вкладывать заработанные деньги в автомобиль? Это же экономически не выгодно. Например, я заработанные деньги вкладываю в земельные участки. Они всегда дорожают.