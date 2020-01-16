Новосибирцы стали богаче и купили за 2019 год еще больше новых машин

Продажи новых автомобилей в Новосибирской области в 2019 году выросли на 7,7% и достигли
— В топ-10 моделей в Новосибирской области вошли KIA Rio — 1720 штук, Hyundai Creta — 1130 штук, Hyundai Solaris — 1090 штук, — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Также в списке лидеров оказались Lada Granta (1010 штук), Lada Vesta (705 штук), Volkswagen Polo (560 штук), Toyota Camry (475 штук), Renault Logan (465 штук), Škoda Rapid (420 штук), Renault Duster (400 штук).
Самые впечатляющие темпы роста продаж у корейского KIA Rio — за год спрос на эту модель вырос на целых 89%. К примеру, большинство новосибирских таксопарков закупают для перевозок именно Rio.
Новосибирск демонстрирует рост спроса на новые автомобили второй год подряд — в 2018-м продажи подскочили на 16%.
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