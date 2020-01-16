Новосибирцы стали богаче и купили за 2019 год еще больше новых машин

Продажи новых автомобилей в Новосибирской области в 2019 году выросли на 7,7% и достигли 18 850 штук (против 17 500 штук в 2018 году). Примечательно, что рост спроса на машины в нашем регионе зафиксирован на фоне общего падения рынка — в целом по стране продажи новых авто снизились на 2,3% до 1,759 миллиона штук.

Также в списке лидеров оказались Lada Granta (1010 штук), Lada Vesta (705 штук), Volkswagen Polo (560 штук), Toyota Camry (475 штук), Renault Logan (465 штук), Škoda Rapid (420 штук), Renault Duster (400 штук).

Самые впечатляющие темпы роста продаж у корейского KIA Rio — за год спрос на эту модель вырос на целых 89%. К примеру, большинство новосибирских таксопарков закупают для перевозок именно Rio.

Новосибирск демонстрирует рост спроса на новые автомобили второй год подряд — в 2018-м продажи подскочили на 16%.

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