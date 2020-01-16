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Криминал

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки в Карасуке

Девочку сутки ищет полиция, местные жители и МЧС

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Ребёнка не могут найти уже больше суток

Ребёнка не могут найти уже больше суток

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 10-летней девочки в Карасуке — ребёнка не могут найти уже больше суток.

— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в городе Карасуке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

НГС следит за поисками ребёнка в онлайн-трансляции.

Если у вас есть информация о девочке, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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пропала девочкауголовное дело
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КОММЕНТАРИИ (9)

пенсионерка
16 янв 2020 в 15:17

Если девочка уже ранее сбегала из дома, то нет оснований особо беспокоиться. Есть захочет -вернется домой. Другое дело, что опека должна присмотреться к семье, ведь из благополучных семей не убегают.

пенсионерка
16 янв 2020 в 15:16

Не переживайте, это стандартная процедура, просто по этой статье больше полномочий.

Бабушка
16 янв 2020 в 15:27

Какое отношение карасук имеет к новосибирску? это новосибирский городской сайт и потому нас интересуют только новосибирские новости!