Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки в Карасуке

Ребёнка не могут найти уже больше суток

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 10-летней девочки в Карасуке — ребёнка не могут найти уже больше суток.

— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в городе Карасуке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

