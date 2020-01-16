Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки в Карасуке

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 10-летней девочки в Карасуке — ребёнка не могут найти уже больше суток.
— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в городе Карасуке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
НГС следит за поисками ребёнка в онлайн-трансляции.
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