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Новосибирец решил продать за 77 тысяч шахматы из хлеба — этот подарок из тюрьмы получил его отец

Вместо традиционных пешек и ферзей в наборе используются фигурки заключённых и сотрудников колонии

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Шахматы были сделаны 10 лет назад, но, по словам владельца, находятся в идеальном состоянии

Шахматы были сделаны 10 лет назад, но, по словам владельца, находятся в идеальном состоянии

Житель Новосибирска выставил на продажу шахматы из хлеба — за коллекционную вещь он рассчитывает получить 77 тысяч рублей.

— Мой отец — уважаемый человек в определённой среде, так сказать. В знак благодарности художник, находящийся в тюрьме, подарил отцу эти шахматы. Это было 10 лет назад, — рассказал корреспонденту НГС автор объявления Александр.

Единственным доступным для умельца из колонии материалом стал хлеб. Получившиеся фигурки он покрыл лаком.

Всего, по словам Александра, мастер изготовил три комплекта шахмат: один был подарен начальнику колонии, а второй продан за 100 тысяч рублей. Объявление о продаже шахмат, подаренных отцу Александра, появилось на сайте Avito в Новый год, 31 декабря.

— Я специально цену такую установил, чтобы шахматы купили. Мне они всё равно не нужны, у нас в них никто не играет, — добавил он.

Вместе с фигурками продаётся и ларец для их хранения. Краска на нём уже облупилась, но, как уверяет автор объявления, «любой умелец его легко восстановит», а настоящую ценность представляют фигурки.

Автор объявления не стал уточнять, в какой именно колонии были сделаны фигурки

Автор объявления не стал уточнять, в какой именно колонии были сделаны фигурки

— Шахматы — это работники колонии и сами заключённые. Конечно, тут есть кастовая система — звания у офицеров и различные, так сказать, чины у самих заключённых. Все фигурки в идеальном состоянии, ими никто не пользовался. Ларец немного истерся со временем, но хлебу что будет? — добавил Александр.

С начала года на сайте Avito в разделе «Коллекционирование» появилось сразу несколько необычных объявлений о продаже. Сибирячка решила продать советский вермут, доставшийся ей от дедушки, по цене своей ипотечной квартиры. Мы узнали у эксперта, опасно ли пить напиток 36-летней давности.

А житель Новосибирска ищет покупателей для именного кожаного сундучка с инициалами немецкого офицера. У вещи тёмное прошлое, тесно связанное с историей Великой Отечественной войны — о нём мы рассказывали здесь.

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КОММЕНТАРИИ (29)

Степан
16 янв 2020 в 17:20

Лично мне как то брезгливо брать в руки зоновскую реликвию.Бессмысленная сама по себе вещь.

16 янв 2020 в 17:21

какая нелепая мерзость

Фото пользователя
16 янв 2020 в 17:30

какая мерзость