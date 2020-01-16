Новосибирец решил продать за 77 тысяч шахматы из хлеба — этот подарок из тюрьмы получил его отец

Житель Новосибирска выставил на продажу шахматы из хлеба — за коллекционную вещь он рассчитывает получить 77 тысяч рублей.
— Мой отец — уважаемый человек в определённой среде, так сказать. В знак благодарности художник, находящийся в тюрьме, подарил отцу эти шахматы. Это было 10 лет назад, — рассказал корреспонденту НГС автор объявления Александр.
Единственным доступным для умельца из колонии материалом стал хлеб. Получившиеся фигурки он покрыл лаком.
Всего, по словам Александра, мастер изготовил три комплекта шахмат: один был подарен начальнику колонии, а второй продан за 100 тысяч рублей. Объявление о продаже шахмат, подаренных отцу Александра, появилось на сайте Avito в Новый год, 31 декабря.
— Я специально цену такую установил, чтобы шахматы купили. Мне они всё равно не нужны, у нас в них никто не играет, — добавил он.
Вместе с фигурками продаётся и ларец для их хранения. Краска на нём уже облупилась, но, как уверяет автор объявления, «любой умелец его легко восстановит», а настоящую ценность представляют фигурки.
— Шахматы — это работники колонии и сами заключённые. Конечно, тут есть кастовая система — звания у офицеров и различные, так сказать, чины у самих заключённых. Все фигурки в идеальном состоянии, ими никто не пользовался. Ларец немного истерся со временем, но хлебу что будет? — добавил Александр.
С начала года на сайте Avito в разделе «Коллекционирование» появилось сразу несколько необычных объявлений о продаже. Сибирячка решила продать советский вермут, доставшийся ей от дедушки, по цене своей ипотечной квартиры. Мы узнали у эксперта, опасно ли пить напиток 36-летней давности.
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