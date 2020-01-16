Новосибирец решил продать за 77 тысяч шахматы из хлеба — этот подарок из тюрьмы получил его отец

Шахматы были сделаны 10 лет назад, но, по словам владельца, находятся в идеальном состоянии

Житель Новосибирска выставил на продажу шахматы из хлеба — за коллекционную вещь он рассчитывает получить 77 тысяч рублей.



— Мой отец — уважаемый человек в определённой среде, так сказать. В знак благодарности художник, находящийся в тюрьме, подарил отцу эти шахматы. Это было 10 лет назад, — рассказал корреспонденту НГС автор объявления Александр.



Единственным доступным для умельца из колонии материалом стал хлеб. Получившиеся фигурки он покрыл лаком.



Всего, по словам Александра, мастер изготовил три комплекта шахмат: один был подарен начальнику колонии, а второй продан за 100 тысяч рублей. Объявление о продаже шахмат, подаренных отцу Александра, появилось на сайте Avito в Новый год, 31 декабря.

