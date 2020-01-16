«Это челлендж»: новосибирский священник назвал крещенские купания баловством и маргинальной традицией

Купание в холодной воде зимой опасно для здоровья Фото: Александр Ощепков

Священник Антоний Коваленко, штатный клирик храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, высказался о традиции крещенских купаний. По словам священнослужителя, купание зимой опасно для здоровья и совсем необязательно. — В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой — значит, требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем, — цитирует Коваленко «Настольную книгу священно-церковно-служителей» на своей странице «ВКонтакте».



Кроме того, по словам священника, сейчас большинство людей погружаются в холодную воду, чтобы испытать себя. — У меня был опыт, когда мы на прорубь выехали вечером, на ОбьГЭС. И когда я увидел, как люди вокруг стоят, пьяные некоторые, подзуживают друг друга, кричат, веселятся, я особенно остро понял, что в таком «погружении» и баловстве ничего от христианства точно нет. Это челлендж, вызов, которому на словах приписывают магическое действие. И ведь никто не гарантирует, что такая глупость не принесёт вреда для здоровья. Нет, конечно, можно погружаться в проруби благочестиво, крестным ходом, осторожно, но главное событие всё равно происходит в этот день в храме, — объяснил Коваленко в разговоре с корреспондентом НГС.

Воду, которую освещают в храмах на Крещение, тоже не нужно набирать в большие емкости, подчеркивает клирик. — Если говорить об «агиасме» — крещенской святой воде. Говорят, в древности христиане брали себе совсем маленькую бутылочку этой воды, чтобы иногда с благоговением и в случае болезни или испытания понемногу пить, — говорит священнослужитель.

И когда сегодня видишь, как люди стоят в очереди с 19-литровыми бутылями, как-то горько, что люди не знают о таком отношении к святыне. Антоний Коваленко

— Если очень упрощать, то можно ведь так сказать, что суть праздника в том, что в этот день Иисус Христос принимает на Себя грехи всего человечества, Бог открывает Себя нам. И в напоминании об этой свободе от греха мы молимся, радуемся, освящаем воду, чтобы, попросив о мире в своей душе, поделиться этим миром с нашими близкими, с теми, кому сейчас нелегко. И поэтому все эти крещенские купания совсем не соотносятся с таким подходом, — говорит Коваленко. По мнению священника, настоящий праздник Крещения «проходит в храме, в службе, общей молитве, участии в Таинствах». В этот день, по словам Коваленко, важно не нырнуть в прорубь или набрать святой воды, а задуматься о себе и сделать что-то для близких. — И если кому-то очень хочется поддерживать маргинальные хтонические традиции, то лучше это делать под присмотром МЧС, медиков, ни в коем случае не самостоятельно и на авось, — резюмирует священнослужитель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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