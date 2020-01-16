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Подключили шамана: в Карасуке пропала 10-летняя девочка. Рассказываем, как ведутся её поиски

Ребёнка не могут найти почти сутки

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Девочка пропала 15 января после 15:00

Девочка пропала 15 января после 15:00

В Карасуке Новосибирской области вчера, 15 января, пропала 10-летняя девочка — Алена Касталанова не вернулась домой после музыкальной школы. Рассказываем всё, что известно о ходе поисков.

Если у вас есть информация о происшествии, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Бруня

Местные жители в чатах сообщают, что девочку видели вчера около 17:00 возле одного из общежитий, а также что она боится возвращаться домой.

Александра Бруня

Сейчас в поисках девочки участвуют и полиция, и местные жители. 

Александра Бруня
Спасатели никак не комментируют происшествие

Спасатели никак не комментируют происшествие

Местные жители решили обыскивать гаражи и обнаружили сотрудников МЧС.

Александра Бруня

Местные жители создали несколько чатов в разных мессенджерах. Вчера инициативная группа обратилась за помощью к шаману, а также нескольким экстрасенсам.

Местные жители создали несколько чатов в разных мессенджерах

Местные жители создали несколько чатов в разных мессенджерах

Александра Бруня

Полиция сейчас ищет ребёнка.

— 15 января 2020 года около 15:00 вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозной, 1 в городе Карасуке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост около 150 см, волос светло-русый, глаза голубые, худощавого телосложения. Была одета: шапка вязаная розового цвета, куртка леопардового окраса, шарф голубой, сапоги коричневого цвета, при себе имела рюкзак голубого цвета, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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КОММЕНТАРИИ (19)

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16 янв 2020 в 12:52

шамана??
серьёзно??
капец у людишек каша в голове..
вчера др исуса отмечали, сегодня к шаману бегут.

Фото пользователя
16 янв 2020 в 12:59

зачем шаман. отработайте ее типичный маршрут с учетом всех нерегулируемых перекрестков, колодезных люков, а также проживающих на нем друзей, знакомых, родственников. шаман. ну как придумают ченить же

16 янв 2020 в 12:55

Лизу Алерт надо подключать, а не шаманов!