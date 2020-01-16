Подключили шамана: в Карасуке пропала 10-летняя девочка. Рассказываем, как ведутся её поиски

В Карасуке Новосибирской области вчера, 15 января, пропала 10-летняя девочка — Алена Касталанова не вернулась домой после музыкальной школы. Рассказываем всё, что известно о ходе поисков.



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