Подключили шамана: в Карасуке пропала 10-летняя девочка. Рассказываем, как ведутся её поиски

Местные жители в чатах сообщают, что девочку видели вчера около 17:00 возле одного из общежитий, а также что она боится возвращаться домой.
Сейчас в поисках девочки участвуют и полиция, и местные жители.
Местные жители решили обыскивать гаражи и обнаружили сотрудников МЧС.
Местные жители создали несколько чатов в разных мессенджерах. Вчера инициативная группа обратилась за помощью к шаману, а также нескольким экстрасенсам.
Полиция сейчас ищет ребёнка.
— 15 января 2020 года около 15:00 вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозной, 1 в городе Карасуке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост около 150 см, волос светло-русый, глаза голубые, худощавого телосложения. Была одета: шапка вязаная розового цвета, куртка леопардового окраса, шарф голубой, сапоги коричневого цвета, при себе имела рюкзак голубого цвета, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.