В Новосибирской области пожарный извещатель спас многодетную семью: дом уничтожен

В Новосибирской области в селе Горбуново Куйбышевского района сегодня, 16 января, ночью сгорел дом — семья с четырьмя детьми не пострадала благодаря тому, что сработал пожарный извещатель. Устройство автоматически сообщило о пожаре спасателям.

— Поздней ночью жильцы проснулись от датчика и быстро эвакуировались из горящего дома в безопасное место. В момент тушения пожара в доме никого не было, двое взрослых и четверо малолетних детей, старшему из которых всего 11 лет, эвакуировались самостоятельно, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.