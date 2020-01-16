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В Новосибирской области пожарный извещатель спас многодетную семью: дом уничтожен

Устройство автоматически сообщило о пожаре спасателям

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Ожоги получил только отец детей, когда пытался потушить пламя

Ожоги получил только отец детей, когда пытался потушить пламя

В Новосибирской области в селе Горбуново Куйбышевского района сегодня, 16 января, ночью сгорел дом — семья с четырьмя детьми не пострадала благодаря тому, что сработал пожарный извещатель. Устройство автоматически сообщило о пожаре спасателям.

— Поздней ночью жильцы проснулись от датчика и быстро эвакуировались из горящего дома в безопасное место. В момент тушения пожара в доме никого не было, двое взрослых и четверо малолетних детей, старшему из которых всего 11 лет, эвакуировались самостоятельно, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ожоги получил только отец детей, когда пытался потушить пламя — мужчина госпитализирован в больницу. На данный момент причина пожара не установлена. Дом для жизни непригоден.

Вчера в Барабинске произошла трагедия — в пожаре погибли 6-летняя девочка и её отец. В живых осталась только Анжела — мать и супруга. В этот момент она была на работе

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КОММЕНТАРИИ (11)

Qwerty
16 янв 2020 в 12:52

Из заголовка понял что пожарный извещатель успешно выполнил свою миссию - уничтожил дом и тем самым спас семью.

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16 янв 2020 в 12:52

Так дом все равно сгорел, а люди сами вышли - вызов спасателей оказался бесполезным.

Babrak
16 янв 2020 в 12:49

"Устройство автоматически сообщило о пожаре спасателям."
И что, помогло? Дом был уже через 5 минут потушен доблестными МЧС-овцами?