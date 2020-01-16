Не вернулась из музыкальной школы: в Карасуке почти сутки ищут пропавшую 10-летнюю девочку

С собой у ребёнка, по данным полиции, был рюкзак голубого цвета

В Новосибирской области в Карасуке ищут пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой 15 января.

— 15 января 2020 года около 15:00 вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозной, 1 в городе Карасуке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

С собой у ребёнка был рюкзак голубого цвета.

— Приметы: рост около 150 см, волос светло-русый, глаза голубые, худощавого телосложения. Была одета: шапка вязаная розового цвета, куртка леопардового окраса, шарф голубой, сапоги коричневого цвета, при себе имела рюкзак голубого цвета, — говорится в сообщении полиции.