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Не вернулась из музыкальной школы: в Карасуке почти сутки ищут пропавшую 10-летнюю девочку

Девочка пропала 15 января

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С собой у ребёнка, по данным полиции, был рюкзак голубого цвета

С собой у ребёнка, по данным полиции, был рюкзак голубого цвета

В Новосибирской области в Карасуке ищут пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой 15 января.

— 15 января 2020 года около 15:00 вышла из музыкальной школы, расположенной на улице Совхозной, 1 в городе Карасуке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

С собой у ребёнка был рюкзак голубого цвета.

— Приметы: рост около 150 см, волос светло-русый, глаза голубые, худощавого телосложения. Была одета: шапка вязаная розового цвета, куртка леопардового окраса, шарф голубой, сапоги коричневого цвета, при себе имела рюкзак голубого цвета, — говорится в сообщении полиции.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, обратитесь по телефонам: 232–81–44, 02,102, 8 (38355) 33–222, 32–218, 32–216, 32–217. Или вы можете связаться с дежурным журналистом по телефону через Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

В конце декабря волонтеры новосибирского поискового отряда «Маяк» сообщили о благополучном завершении пропавших влюблённых подростков.

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пропал ребёнокполиция
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
16 янв 2020 в 12:09

Как то тревожно начался год. Некрофилов много сейчас.

Гость
16 янв 2020 в 12:15

Блин, нашлась бы быстрей.А то снег и метели обещали.