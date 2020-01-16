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Рядом с «Галереей Новосибирск» сошлись иномарка и скорая — врачи получили травмы

ДТП произошло на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных

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По предварительной информации, водитель двигался на разрешающий сигнал светофора

По предварительной информации, водитель двигался на разрешающий сигнал светофора

Сегодня утром, 16 января, произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» столкнулись «Тойота Рактис» и машина медиков.

— Предварительно, травмы получили два доктора — мужчина и женщина. У обоих сотрясения головного мозга, а у мужчины-врача — ушиб плечевого сустава. Сейчас их обследуют, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

По его словам, по предварительным данным, женщина за рулём иномарки двигалась на разрешающий сигнал светофора.

— Сейчас ведётся административное расследование. Выясняют, кто на какой сигнал двигался, с маяками или без — всё это устанавливается, — добавил Владислав Савченков.

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня ночью — на Винаповском мосту столкнулись три автомобиля, в том числе автомобиль такси. По предварительной информации, в одной из машин зажало людей.

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ДТПСкорая помощь
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
16 янв 2020 в 12:12

Судя по фото, дамочка НИКАК не могла двигаться на разрешающий зеленый свет ибо по положению машин она скорей всего совершала резкий разворот в этом месте, как это делают там многие, в надежде проскочить до или между поворачивающими, НА КРАСНЫЙ свет по Гоголя тк в этот момент горит ЗЕЛЁНЫЙ по Шамшыных и всех поворачивающих с нее на Гоголя пропускают те кому двигаться прямо.
Вот и дамочка решила проскочить... но не смогла.

неравнодушный
16 янв 2020 в 11:55

Где Галерея и где улица С.Шамшиных!
Кто-нибудь проверяет статьи до их публикации?