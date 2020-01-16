Рядом с «Галереей Новосибирск» сошлись иномарка и скорая — врачи получили травмы

По предварительной информации, водитель двигался на разрешающий сигнал светофора

Сегодня утром, 16 января, произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» столкнулись «Тойота Рактис» и машина медиков.



— Предварительно, травмы получили два доктора — мужчина и женщина. У обоих сотрясения головного мозга, а у мужчины-врача — ушиб плечевого сустава. Сейчас их обследуют, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.



По его словам, по предварительным данным, женщина за рулём иномарки двигалась на разрешающий сигнал светофора.

