Рядом с «Галереей Новосибирск» сошлись иномарка и скорая — врачи получили травмы

Сегодня утром, 16 января, произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» столкнулись «Тойота Рактис» и машина медиков.
— Предварительно, травмы получили два доктора — мужчина и женщина. У обоих сотрясения головного мозга, а у мужчины-врача — ушиб плечевого сустава. Сейчас их обследуют, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.
По его словам, по предварительным данным, женщина за рулём иномарки двигалась на разрешающий сигнал светофора.
— Сейчас ведётся административное расследование. Выясняют, кто на какой сигнал двигался, с маяками или без — всё это устанавливается, — добавил Владислав Савченков.
Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня ночью — на Винаповском мосту столкнулись три автомобиля, в том числе автомобиль такси. По предварительной информации, в одной из машин зажало людей.