Ждём третий аукцион: в Новосибирске снова не нашли подрядчика на строительство ЛДС

Второй аукцион по поиску подрядчика на строительство Многофункциональной ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске не состоялся. Протокол рассмотрения единственной заявки опубликовали на сайте госзакупок минувшим вечером 15 января.
Московская компания ООО «Элинальфа», выславшая заявку на участие, признана не соответствующей требованиям — заявка не содержит выписку из реестра членов СРО.
— Вторая часть заявки ООО «Элинальфа» не содержит выписку (либо копию выписки) из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. В связи с тем, что Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, несоответствующие требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе, в соответствии с ч. 13 ст. 69 Закона о контрактной системе электронный аукцион признается несостоявшимся, — говорится в протоколе.
В государственном казенном учреждении Новосибирской области «Арена», которая выступает в роли заказчика, сообщили, что аукцион с теми же самыми критериями отбора подрядчика планируется провести в ближайшее время в соответствии со сроками, установленными законом. Проведение торгов не повлияет на срок начала строительства, так как, по словам заказчика, времени для проведения третьего аукциона ещё достаточно.
По данным сайта госзакупок, приём заявок был начат в прошлом году 30 декабря. Начальная цена контракта составила более 3,5 миллиарда рублей.
Напомним, прошлый аукцион по поиску подрядчика на строительство ЛДС на улице Немировича-Данченко признан недействительным 12 декабря 2019 года.
В мае прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — эксперты нашли в ней проблемы.