Ждём третий аукцион: в Новосибирске снова не нашли подрядчика на строительство ЛДС

Второй аукцион по поиску подрядчика на строительство Многофункциональной ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске не состоялся. Протокол рассмотрения единственной заявки опубликовали на сайте госзакупок минувшим вечером 15 января.



Московская компания ООО «Элинальфа», выславшая заявку на участие, признана не соответствующей требованиям — заявка не содержит выписку из реестра членов СРО.

— Вторая часть заявки ООО «Элинальфа» не содержит выписку (либо копию выписки) из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. В связи с тем, что Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, несоответствующие требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе, в соответствии с ч. 13 ст. 69 Закона о контрактной системе электронный аукцион признается несостоявшимся, — говорится в протоколе.