16 января четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 61.43
eur 68.37
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 61.43
eur 68.37

Все новости

Все новости
Политика Правительство ушло в отставку

Новосибирец вошел в список тех, кто будет менять конституцию России

Путин подписал приказ о создании рабочей группы. В неё вошел председатель Законодательного собрания НСО

1 474
24 Обсудить

Поделиться

В рабочую группу вошел спикер Заксобрания НСО

В рабочую группу вошел спикер Заксобрания НСО

Вечером 15 января Владимир Путин создал рабочую группу, члены которой будут предлагать поправки в Конституцию РФ. Президент подписал соответствующее распоряжение, после чего оно вступило в силу.

В состав рабочей группы вошел и новосибирец — председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. 

Андрей Шимкив родился 8 октября 1964 года в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области. В 1987 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. В 2004 году был назначен генеральным директором ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

Всего в рабочей группе 75 человек. В их числе сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, известный пианист Денис Мацуев, родившийся в Иркутске, депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, живший в Новокузнецке актер Владимир Машков, писатель Захар Прилепин и режиссер Карен Шахназаров.

Накануне, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев и всё правительство подали в отставку. Кроме того, в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести серьезные изменения в Конституцию, касающиеся сегодняшней политической системы. В том числе передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме.

Все новости про отставку правительства и идеи Путина читайте тут.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

правительствоВладимир ПутинАндрей ШимкивЗаконодательное собрание Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Петрович
16 янв 2020 в 11:57

Жалко человека. Думаю по своей воле он не стал бы входить в эту группу позора, решения которой будут презирать их дети и внуки.

Гость
16 янв 2020 в 11:57

Судя по кандидатам, ничего хорошего ожидать не приходится.

Гость
16 янв 2020 в 11:59

Состав группы- одни путинисты.Скорее всего туда вошли и Соловьев с Кисилевым и Задаскер.