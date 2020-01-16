Новосибирец вошел в список тех, кто будет менять конституцию России

Андрей Шимкив родился 8 октября 1964 года в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области. В 1987 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. В 2004 году был назначен генеральным директором ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

Вечером 15 января Владимир Путин создал рабочую группу, члены которой будут предлагать поправки в Конституцию РФ. Президент подписал соответствующее распоряжение, после чего оно вступило в силу.

Всего в рабочей группе 75 человек. В их числе сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, известный пианист Денис Мацуев, родившийся в Иркутске, депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, живший в Новокузнецке актер Владимир Машков, писатель Захар Прилепин и режиссер Карен Шахназаров.

Накануне, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев и всё правительство подали в отставку. Кроме того, в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести серьезные изменения в Конституцию, касающиеся сегодняшней политической системы. В том числе передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме.



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