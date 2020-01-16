В Новосибирском зоопарке показали, как животные используют непроданные ёлки. Получилось милое видео

Ёлки будут использовать до весны как укрытие для животных и для украшения вольеров.

— Новосибирский зоопарк неоднократно пытался договориться с ёлочными базарами о передаче непроданных ёлок. Иногда получалось, иногда нет. В этот Новый год события у нас развивались по самому лучшему сценарию. В конце декабря 2019 года сразу несколько предпринимателей позвонили в зоопарк и сказали, что хотели бы отдать нам елки, которые не получилось продать, — рассказали в учреждении.

— Ветви хвойных деревьев в качестве элемента обогащения среды можно применять для вольеров всех животных. Если запахом сосны наших животных не удивить (потому что сосны на территории зоопарка повсюду), то вот пихты пахнут иначе и поэтому вызывают у животных интерес. Некоторым он нравится настолько, что они начинают тереться об ветки, чтобы нанести этот чудный запах на свою шерсть. Мы, кстати, в этом январе и белым медведям принесли пихтовые ветки, — объяснили в Новосибирском зоопарке.



После того, как ёлки окончательно засохнут, их измельчат и будут посыпать щепками дорожки и газоны. При этом в Новосибирском зоопарке добавили, что не принимают ёлки от населения. На них могут остаться мелкие украшения и дождик, что опасно для животных.



Новосибирские экоактивисты в этом году решили не собирать новогодние ёлки на переработку после праздников, так как горожане не поддержали инициативу год назад.

