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В Новосибирском зоопарке показали, как животные используют непроданные ёлки. Получилось милое видео

После того, как ёлки окончательно засохнут, их измельчат и будут посыпать щепками дорожки и газоны

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Ёлки будут использовать до весны как укрытие для животных и украшение вольеров

Ёлки будут использовать до весны как укрытие для животных и украшение вольеров

В Новосибирском зоопарке показали, как используют ёлки, которые учреждению пожертвовали предприниматели.

— Новосибирский зоопарк неоднократно пытался договориться с ёлочными базарами о передаче непроданных ёлок. Иногда получалось, иногда нет. В этот Новый год события у нас развивались по самому лучшему сценарию. В конце декабря 2019 года сразу несколько предпринимателей позвонили в зоопарк и сказали, что хотели бы отдать нам елки, которые не получилось продать, — рассказали в учреждении.

Ёлки будут использовать до весны как укрытие для животных и для украшения вольеров.

Видео: Новосибирский зоопарк

— Ветви хвойных деревьев в качестве элемента обогащения среды можно применять для вольеров всех животных. Если запахом сосны наших животных не удивить (потому что сосны на территории зоопарка повсюду), то вот пихты пахнут иначе и поэтому вызывают у животных интерес. Некоторым он нравится настолько, что они начинают тереться об ветки, чтобы нанести этот чудный запах на свою шерсть. Мы, кстати, в этом январе и белым медведям принесли пихтовые ветки, — объяснили в Новосибирском зоопарке.

После того, как ёлки окончательно засохнут, их измельчат и будут посыпать щепками дорожки и газоны. При этом в Новосибирском зоопарке добавили, что не принимают ёлки от населения. На них могут остаться мелкие украшения и дождик, что опасно для животных.

Новосибирские экоактивисты в этом году решили не собирать новогодние ёлки на переработку после праздников, так как горожане не поддержали инициативу год назад.

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Новосибирский зоопарк
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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
16 янв 2020 в 10:45

елку нужно в зоопарк отдать

Гость
16 янв 2020 в 10:46

Приму в дар от коммерсов не реализованную икру( чёрную и красную), не проданные подарочные наборы и алкоголь.
От населения брать не буду, мало ли кто мордой в икре лежал.

Фото пользователя
16 янв 2020 в 10:49

Лучше бы показали, как используют непроданные ёлки пенсионеры,лицемеры.