В бизнес-центре рядом с «Аурой» появился большой бар с ковром, балконом и строгими голубями

В зале порядка 170 посадочных мест Фото: Стас Соколов

Группа рестораторов из Алтайского края открыли в Новосибирске бар «Крыша», который занял весь верхний этаж бизнес-центра, построенного по соседству с ТРЦ «Аура». Точно такое же заведение работает несколько лет в Барнауле.

«Крыша» заняла последний, четвёртый этаж бизнес-центра на Военной, 1. Первоначально (еще более 10 лет назад) на этом месте планировалось построить офисную высотку класса «А», но проект был заморожен и долгое время здесь был только котлован. Сейчас здесь здание переменной этажности (оно стоит на склоне), в нём уже начали работать сетевой супермаркет, пункт выдачи заказов интернет-магазина и мебельный салон.



Заведение заняло верхний этаж здания, построенного рядом с ТРЦ «Аура» Фото: Стас Соколов

«Крыша» — проект алтайских рестораторов. В Барнауле у них кроме бара с таким же названием есть гостиница и ресторан «Ясная поляна», и кальянная «Шаба».

В баре порядка 170 посадочных мест, огромная барная стойка вынесена в центр помещения. В зале есть небольшая сцена, но её практически не видно большинству посетителей, поскольку она находится за стойкой, где расположена меньшая часть столов.



Первое, что видит посетитель, входя в бар, — это большой ковёр на стене

Фото: Стас Соколов

На входе клиентов встречает висящий на стене большой ковер. Как пояснил шеф-повар заведения Павел Бояринцев, это дань традиции создателей бара, которые в прежнем заведении по праздникам устраивали вечеринки на ковре, который клали прямо на диджейский пульт.



Со стен на посетителей глядят строгие голуби Фото: Стас Соколов

В зале приглушенный свет и довольно однообразный, простой дизайн — почти без выделения каких-то зон или укромных уголков. С одной из стен на публику строго смотрят огромные нарисованные голуби. Из больших окон открывается вид на гаражный комплекс на улице Военная. В распоряжении заведения есть небольшая терраса, выходящая на новостройки за зданием. Сейчас её используют только как курилку.

Заведение позиционирует себя как коктейль-бар, однако в меню есть полный набор блюд: закуски (от 250 рублей), салаты и бургеры (от 350 рублей), стейки (900 рублей) и т. д. Коктейли здесь стоят в районе 400 рублей. Открывается бар только в 18:00, но работает до трех часов ночи в будни и до утра в выходные.



Барная стойка расположена в центре зала Фото: Стас Соколов

В районе, где расположена «Крыша», заведений такого формата в непосредственной близости нет, хотя в стоящей по соседству «Ауре» работает больше десятка ресторанов разного типа. Большая часть заведений подобного типа, однако, сосредоточены в городе в районе улицы Ленина и Красного проспекта: Friends, «Жан Хуан Лу», Gilty, Hide bar и т. д.



Подышать свежим воздухом можно на просторной террасе Фото: Стас Соколов

Скоро конкурентная ситуация может измениться. На четвертом этаже офисного комплекса «СитиЦентр» на Депутатской сейчас заканчиваются строительные работы в барном квартале BlaBlaBar, где должны заработать более 30 баров одновременно. Его открытие, правда, уже несколько раз переносилось. Последней по счёту ориентировочной датой открытия было 15 января. Сейчас руководитель проекта Андрей Васин говорит, что готов будет назвать точную дату открытия только в конце января.

