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Еда

В бизнес-центре рядом с «Аурой» появился большой бар с ковром, балконом и строгими голубями

Бар «Крыша» открыли рестораторы из Алтайского края

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В зале порядка 170 посадочных мест&nbsp;

В зале порядка 170 посадочных мест 

Группа рестораторов из Алтайского края открыли в Новосибирске бар «Крыша», который занял весь верхний этаж бизнес-центра, построенного по соседству с ТРЦ «Аура». Точно такое же заведение работает несколько лет в Барнауле.

«Крыша» заняла последний, четвёртый этаж бизнес-центра на Военной, 1. 

Первоначально (еще более 10 лет назад) на этом месте планировалось построить офисную высотку класса «А», но проект был заморожен и долгое время здесь был только котлован. Сейчас здесь здание переменной этажности (оно стоит на склоне), в нём уже начали работать сетевой супермаркет, пункт выдачи заказов интернет-магазина и мебельный салон.

Заведение заняло верхний этаж здания, построенного рядом с ТРЦ «Аура»

Заведение заняло верхний этаж здания, построенного рядом с ТРЦ «Аура»

«Крыша» — проект алтайских рестораторов. В Барнауле у них кроме бара с таким же названием есть гостиница и ресторан «Ясная поляна», и кальянная «Шаба».

В баре порядка 170 посадочных мест, огромная барная стойка вынесена в центр помещения. В зале есть небольшая сцена, но её практически не видно большинству посетителей, поскольку она находится за стойкой, где расположена меньшая часть столов.

Первое, что видит посетитель, входя в бар, — это большой ковёр на стене<br>

Первое, что видит посетитель, входя в бар, — это большой ковёр на стене

На входе клиентов встречает висящий на стене большой ковер. Как пояснил шеф-повар заведения Павел Бояринцев, это дань традиции создателей бара, которые в прежнем заведении по праздникам устраивали вечеринки на ковре, который клали прямо на диджейский пульт. 

Со стен на посетителей глядят строгие голуби

Со стен на посетителей глядят строгие голуби

В зале приглушенный свет и довольно однообразный, простой дизайн — почти без выделения каких-то зон или укромных уголков. С одной из стен на публику строго смотрят огромные нарисованные голуби. Из больших окон открывается вид на гаражный комплекс на улице Военная. В распоряжении заведения есть небольшая терраса, выходящая на новостройки за зданием. Сейчас её используют только как курилку.

Заведение позиционирует себя как коктейль-бар, однако в меню есть полный набор блюд: закуски (от 250 рублей), салаты и бургеры (от 350 рублей), стейки (900 рублей) и т. д. Коктейли здесь стоят в районе 400 рублей. Открывается бар только в 18:00, но работает до трех часов ночи в будни и до утра в выходные. 

Барная стойка расположена в центре зала&nbsp;

Барная стойка расположена в центре зала 

В районе, где расположена «Крыша», заведений такого формата в непосредственной близости нет, хотя в стоящей по соседству «Ауре» работает больше десятка ресторанов разного типа. Большая часть заведений подобного типа, однако, сосредоточены в городе в районе улицы Ленина и Красного проспекта: Friends, «Жан Хуан Лу», Gilty, Hide bar и т. д.

Подышать свежим воздухом можно на просторной террасе

Подышать свежим воздухом можно на просторной террасе

Скоро конкурентная ситуация может измениться. На четвертом этаже офисного комплекса «СитиЦентр» на Депутатской сейчас заканчиваются строительные работы в барном квартале BlaBlaBar, где должны заработать более 30 баров одновременно. Его открытие, правда, уже несколько раз переносилось. Последней по счёту ориентировочной датой открытия было 15 января. Сейчас руководитель проекта Андрей Васин говорит, что готов будет назвать точную дату открытия только в конце января. 

Владельцы «Крыши» стали уже шестой ресторанной группой из других регионов, вышедших в течение последнего года на новосибирский рынок. Здесь начали работать кофейни омской Skuratov coffee, сети фаст-фуда «Грильница» и «Гриль № 1» (Барнаул), ресторан «Пельмень, блин, вареник» (Новокузнецк), бар Funcratt (Томск) и кондитерские «Куликовский» (Казахстан и Киргизия). Не всем, однако, удалось здесь закрепиться. Так, открывшаяся весной Miami Pizza (Барнаул) сегодня уже не работает. 

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бары и рестораныэкспансия
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КОММЕНТАРИИ (8)

пенсионерка
16 янв 2020 в 15:04

Ковры я люблю, у самой на стене висит, так что схожу в бар. раз в месяц могу себе позволить, хоть и пенсия 9 с копейками.

16 янв 2020 в 15:13

Шальные Алтайские деньги. Не на долго открылись.

Умняша
16 янв 2020 в 15:06

Это не свежий воздух. Выхлопных газов много. Умные люди уже давно получают свежий воздух благодаря приточно-вытяжной вентиляции.