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«Водитель Toyota в реанимации»: три человека попали в больницу после ДТП на Винаповском мосту

Мужчина за рулём седана получил очень тяжёлые травмы, в том числе перелом позвоночника

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Водитель&nbsp;Toyota Corolla с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию

Водитель Toyota Corolla с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ночного ДТП на Винаповском мосту — в 23:30 столкнулись два автомобиля. В итоге в больнице оказались три человека. Водитель Toyota Corolla находится в реанимации.

— Водитель 1960 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corolla по улице Советское шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова. В пути следования у дома 62/1 (улица Мира) совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris (водитель 1966 года рождения), который двигался во встречном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Врачи доставили в больницу трёх пострадавших.

— Водитель Toyota Corolla с тяжелыми травмами, в том числе переломом позвоночника, госпитализирован в реанимацию. В больницу также доставлены пассажир Toyota Corolla (девушка 1993 года рождения) и пассажир Hyundai Solaris с сотрясением головного мозга, — добавил Савченков.

Вы были очевидцем ДТП? Видеорегистратор вашего автомобиля снял момент столкновения? Вы знаете другие важные подробности о происшествии на мосту? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Днем 10 января на Винаповском мосту в Новосибирске иномарка Daewoo Nexia вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью».

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ДТПДТП с пострадавшими
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КОММЕНТАРИИ (10)

Qwerty
16 янв 2020 в 08:52

Королла это сплошное недоразумение. Опасная и ненадежная машина. Только детали с разбора помогают ей существовать.

Фото пользователя
16 янв 2020 в 09:01

Судя по всему пристёгиваться это западло.

Гость
16 янв 2020 в 08:54

Я не Ванга, но могу сказать что никто из пострадавших не был пристегнут.