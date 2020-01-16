«Водитель Toyota в реанимации»: три человека попали в больницу после ДТП на Винаповском мосту

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ночного ДТП на Винаповском мосту — в 23:30 столкнулись два автомобиля. В итоге в больнице оказались три человека. Водитель Toyota Corolla находится в реанимации.



— Водитель 1960 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corolla по улице Советское шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова. В пути следования у дома 62/1 (улица Мира) совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris (водитель 1966 года рождения), который двигался во встречном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.