«Водитель Toyota в реанимации»: три человека попали в больницу после ДТП на Винаповском мосту

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности ночного ДТП на Винаповском мосту — в 23:30 столкнулись два автомобиля. В итоге в больнице оказались три человека. Водитель Toyota Corolla находится в реанимации.
— Водитель 1960 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corolla по улице Советское шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова. В пути следования у дома 62/1 (улица Мира) совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris (водитель 1966 года рождения), который двигался во встречном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Врачи доставили в больницу трёх пострадавших.
— Водитель Toyota Corolla с тяжелыми травмами, в том числе переломом позвоночника, госпитализирован в реанимацию. В больницу также доставлены пассажир Toyota Corolla (девушка 1993 года рождения) и пассажир Hyundai Solaris с сотрясением головного мозга, — добавил Савченков.
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Днем 10 января на Винаповском мосту в Новосибирске иномарка Daewoo Nexia вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью».