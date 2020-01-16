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Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Винаповском мосту: людей зажало в машине

По предварительной информации, в аварии пострадали три человека

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На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь

На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь

Поздно вечером 15 января на Винаповском мосту произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Столкнулись «Тойота», «Хёндай-Солярис» и такси с логотипом Uber. По предварительной информации, в одной из машин зажало людей.

— В 23:31 нам поступила заявка, что на Винаповском мосту, со стороны улицы Петухова, произошло ДТП. Столкнулись три машины. Также сообщается, что, по предварительным данным, в аварии пострадали три человека, а в одном из автомобилей зажало людей, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняются.

Вы были очевидцем ДТП? Видеорегистратор вашего автомобиля снял момент столкновения? Вы знаете другие важные подробности о происшествии на мосту? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Днем 10 января на Винаповском мосту в Новосибирске иномарка Daewoo Nexia вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью».

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моставарияДТП
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КОММЕНТАРИИ (2)

пенсионерка
16 янв 2020 в 01:14

Комментаторы, спите, а я - напишу комментарий.
Пострадавших жалко. Но почему они не думали отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта? Я пишу об этом уже более 10 лет на НГС, однако, в последнее время отказ от автомобиля становится популярным, особенно в крупных городах.
Автомобиль не только экономически не выгоден, но и опасен.
Всем здоровья.