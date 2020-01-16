Три автомобиля столкнулись на Винаповском мосту: людей зажало в машине

Поздно вечером 15 января на Винаповском мосту произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Столкнулись «Тойота», «Хёндай-Солярис» и такси с логотипом Uber. По предварительной информации, в одной из машин зажало людей.
— В 23:31 нам поступила заявка, что на Винаповском мосту, со стороны улицы Петухова, произошло ДТП. Столкнулись три машины. Также сообщается, что, по предварительным данным, в аварии пострадали три человека, а в одном из автомобилей зажало людей, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».
На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняются.
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Днем 10 января на Винаповском мосту в Новосибирске иномарка Daewoo Nexia вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью».