В Новосибирске 19-летняя девушка попыталась покончить с собой — врачи запустили её сердце

В Новосибирске 19-летняя девушка пыталась покончить с собой — врачи диагностировали у неё клиническую смерть, но смогли запустить сердце.

— В 22:40 пришло сообщение от граждан: улица Виталия Потылицина. Полиция и скорая помощь на месте происшествия, проводятся реанимационные мероприятия, — такая информация поступила в «Службу 112». По данным службы, девушке 19 лет, она хотела совершить самоубийство.

Врачам удалось запустить сердце девушки.

— Была успешная реанимация. Девушка была доставлена в больницу, — рассказала корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.