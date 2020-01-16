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Происшествия

В Новосибирске 19-летняя девушка попыталась покончить с собой — врачи запустили её сердце

Она пережила клиническую смерть и попала в больницу

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Врачам удалось запустить сердце девушки

Врачам удалось запустить сердце девушки

В Новосибирске 19-летняя девушка пыталась покончить с собой — врачи диагностировали у неё клиническую смерть, но смогли запустить сердце.

— В 22:40 пришло сообщение от граждан: улица Виталия Потылицина. Полиция и скорая помощь на месте происшествия, проводятся реанимационные мероприятия, — такая информация поступила в «Службу 112». По данным службы, девушке 19 лет, она хотела совершить самоубийство.

Врачам удалось запустить сердце девушки.

— Была успешная реанимация. Девушка была доставлена в больницу, — рассказала корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

На месте происшествия работала и полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В начале недели рядом с 17-этажным жилым домом на улице Добролюбова обнаружили тела двух подростков. Следственный комитет продолжает проверку этого инцидента.

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суицид
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КОММЕНТАРИИ (20)

Суй Квын Паа
16 янв 2020 в 11:50

Многоуважаемые Строители Светлого Капиталистического Будущего, не стоит отчаиваться! В Светлом Капиталистическом Будущем, которое мы строим каждый день, все будут счастливы, а счастливые люди не помышляют о суициде.

Но сейчас тяжелый для Капиталистической Родины час - страна в кольце санкций. бабла на счастье остро не хватает. Нужно всем народом сплотиться и больше работать и молиться, работать и молиться, чтобы давать стране бабла и строить Светлое Капиталистическое Будущее. Не мы, так наши дети увидят его, если не будут накладывать на себя руки.

Фото пользователя
16 янв 2020 в 12:09

Что-то реально много самоубийц стало. Каждую неделю по новостям, и это еще не про всех пишут. И молодые в основном. Скоро будет, как в Японии...

Гость
16 янв 2020 в 11:52

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