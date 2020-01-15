Владимир Путин предложил нового премьер-министра

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Как сообщили в пресс-служба Кремля, сегодня, 15 января, президент провел рабочую встречу с главой ФНС Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. После чего внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Михаил Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт, по образованию экономист. Работал директором тестовой лаборатории, позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба. Госслужбу начал в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ. После был заминистра по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.



В 2008 году ушел в бизнес, но уже на следующий год вошел в кадровый резерв президента, а в апреле 2010 года получил должность руководителя Федеральной налоговой службы. Сейчас он имеет звания доктора экономических наук и действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса.

