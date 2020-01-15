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Политика Правительство ушло в отставку

Владимир Путин предложил нового премьер-министра

Им может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин

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Владимир Путин и Михаил Мишустин на встрече в 2015 году

Владимир Путин и Михаил Мишустин на встрече в 2015 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Как сообщили в пресс-служба Кремля, сегодня, 15 января, президент провел рабочую встречу с главой ФНС Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. После чего внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Михаил Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт, по образованию экономист. Работал директором тестовой лаборатории, позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба. Госслужбу начал в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ. После был заминистра по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году ушел в бизнес, но уже на следующий год вошел в кадровый резерв президента, а в апреле 2010 года получил должность руководителя Федеральной налоговой службы. Сейчас он имеет звания доктора экономических наук и действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса.

Напомним, сегодня, через пару часов после оглашения послания Федеральному собранию, правительство России объявило об отставке. Дмитрий Медведев назвал решение правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции

Последние новости об отставке правительства мы собираем в онлайн-трансляции. Следите за ней здесь.

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Владимир ПутинотставкаДмитрий МедведевМихаил Мишустин
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КОММЕНТАРИИ (98)

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15 янв 2020 в 23:30

Увы даже не знаю кто это. Но раз ему доверяют, то наверно он может стать премьер-министром.

Маришка
15 янв 2020 в 23:31

Чую, завтра на планерке мы вместо планов продаж будем последние новости обсуждать

Гудвин
15 янв 2020 в 23:32

Нгсовцы, вы когда-нибудь спите? Сколько можно нас новостями закидывать)) завтра проснемся, а будет +50 новостей