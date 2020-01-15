«Ждали послания президента, а послали правительство»: отставка кабмина в мемах

Вы не заметили? У нас тут правительство в отставку уходит. В интернете это не могли обойти стороной и уже подвезли кучу мемов разной степени тяжести. Аналитику вы и без того почитаете, а здесь и посмеяться не стыдно.
Димооооооон pic.twitter.com/UdkLfqbJwC— Лентач (@oldLentach) 15 януари 2020 г.
Путин: у чиновников не должно быть второго гражданства ⁰Медведев: 🏃♂️— не хухры-мухры (@zuukhra) 15 януари 2020 г.
15 януари 2020 г.
15 януари 2020 г.
Россия после отставки правительства pic.twitter.com/BL1al0pvdT— Maxim Kostarev (@EvilDrops) 15 януари 2020 г.
Путин: Накидал вам план работы.— историк-алкоголик (@AlcoHistory) 15 януари 2020 г.
Медведев: Вот сам его и исполняй.
15 януари 2020 г.
Кандидаты на пост премьер-министра pic.twitter.com/MBPO2fNzur— Филипп Bуjaчић (@f_vuyachich) 15 януари 2020 г.
Правительство РФ последовало примеру Меган Маркл и принца Гарри.— Та еще Настя (@Lartashova) 15 януари 2020 г.
Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 15 януари 2020 г.
сейчас медведев настолько медийная личность что в целом может устраивать рок фестиваль— гøгель звезда стримов (@GitarastJackson) 15 януари 2020 г.
Обещали послание Президента, а в итоге послали Правительство.— Макс Ганеша (@MemGanesh) 15 януари 2020 г.
правительство рф прямо сейчас pic.twitter.com/dwRkAZ4L6Z— 🔺 профессиональные кокороны с моклетой🔺 (@commiegender) 15 януари 2020 г.
Из-за аномально тёплой погоды в России распустилось правительство— ⚓𝔖𝔨𝔦𝔭𝔢𝔯 𝔎𝔞𝔨𝔞𝔬⚓ (@SkiperKakao) 15 януари 2020 г.
Уже восемь лет он практически возглавляет правительство. Практически pic.twitter.com/sraPxT8o4d— Илья Р (@akselenc) 15 януари 2020 г.
15 януари 2020 г.
Об отставке российского правительства сообщил в среду Дмитрий Медведев. Это случилось через пару часов после послания президента Совету Федерации.