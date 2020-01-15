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Развлечения Правительство ушло в отставку Обзор

«Ждали послания президента, а послали правительство»: отставка кабмина в мемах

Мы не смогли выбрать лучшую шутку, поэтому, возможно, поменяем заголовок

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«Хоба!» этого дня

«Хоба!» этого дня

Вы не заметили? У нас тут правительство в отставку уходит. В интернете это не могли обойти стороной и уже подвезли кучу мемов разной степени тяжести. Аналитику вы и без того почитаете, а здесь и посмеяться не стыдно.

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Шутки о падении рубля не заставили себя ждать

Об отставке российского правительства сообщил в среду Дмитрий Медведев. Это случилось через пару часов после послания президента Совету Федерации.

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отставка правительствамемыюмор
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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
15 янв 2020 в 22:35

что такое мем и где тут смеяться? В Союзе мемов не было, и за такое бы точно привлекли.

15 янв 2020 в 22:37

НГС, вы что опять дизайн изменили???? Зачем??? Глаза уже и так еле смотрят на картинку...

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15 янв 2020 в 22:36

Жалко Дмитрия Анатольевича, сейчас Новосибирск будет в трауре неделю