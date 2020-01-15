Что сказал Медведев Путину: публикуем расшифровку диалога об отставке правительства

Путин и Медведев перед заседанием кабмина Фото: kremlin.ru

Сегодня, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом заявил Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он объяснил решение об отставке озвученными президентом предложениями фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. По его словам, Правительство Российской Федерации должно предоставить Президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. Мы публикуем полную расшифровку диалога Владимира Путина с Дмитрием Медведевым, который произошел во время встречи президента с членами кабинета министров.

Владимир Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами виделись, но так, заочно.

Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем довольно подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы мной в Послании Федеральному Собранию. Как вы видите, вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и соответствующим образом организационно выстроить нашу работу.

Дмитрий Медведев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Вы все были свидетелями Послания Президента Российской Федерации. Владимир Владимирович как Президент обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации.

Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.



В этом контексте очевидно, что мы как Правительство Российской Федерации должны предоставить Президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.

Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе Правительства в этом составе, и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься Президентом страны.

Владимир Путин: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы.

Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не всё, разумеется, получилось, но всё никогда и не получается в полном объёме.

Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования Правительства в новом составе.



Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем, мы сейчас говорили, Дмитрий Анатольевич Медведев был главой государства, Президентом Российской Федерации, уже восемь лет он практически возглавляет Правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России.

Мы договорились, — Вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, хотя Президент, конечно, отвечает у нас за всё, но президентский блок — это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее.

Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время — введу должность заместителя Председателя Совета Безопасности. Председателем Совета Безопасности, как известно, является Президент.

