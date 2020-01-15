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Рубль упал после заявления об отставке правительства

Смотрите, что случилось с национальной валютой в первый час после важного сообщения

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После отставки правительства упал сайт кабмина и рубль

После отставки правительства упал сайт кабмина и рубль

Об отставке российского правительства стало известно в 16:28 мск. К этому времени курс доллара составлял 61,39 рубля. После сообщения Дмитрия Медведева курс составил уже 61,81 рубля. К 16:37 курс доллара составил 61,51 рубля.

Курс евро также поднялся. Если до заявления об отставке правительства стоимость европейской валюты на Московской бирже составляла 68,40 рубля, то сразу после достигла отметки в 68,86 рубля.

Фондовый рынок также отреагировал на новости умеренным падением. В 16:27 долларовый индекс РТС составлял 1604,71 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — 3129,5 пункта. После этого индексы продолжили снижаться, но около 16:45 прекратили падать, а к 16:55 они составляли 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно.

Об отставке российского правительства сообщил в среду Дмитрий Медведев. Это случилось через пару часов после послания президента Совету федерации.

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КОММЕНТАРИИ (29)

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15 янв 2020 в 21:56

А, впрочем, как упал, так и встанет.

пенсионерка
15 янв 2020 в 21:54

Мне без разницы, накоплений все-равно нет. Ведь при пенсии 9 с копейками просто невозможно копить.

15 янв 2020 в 22:08

это еще не упал.вот по 120 - это упал