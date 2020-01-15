Рубль упал после заявления об отставке правительства

Об отставке российского правительства стало известно в 16:28 мск. К этому времени курс доллара составлял 61,39 рубля. После сообщения Дмитрия Медведева курс составил уже 61,81 рубля. К 16:37 курс доллара составил 61,51 рубля.



Курс евро также поднялся. Если до заявления об отставке правительства стоимость европейской валюты на Московской бирже составляла 68,40 рубля, то сразу после достигла отметки в 68,86 рубля.



Фондовый рынок также отреагировал на новости умеренным падением. В 16:27 долларовый индекс РТС составлял 1604,71 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — 3129,5 пункта. После этого индексы продолжили снижаться, но около 16:45 прекратили падать, а к 16:55 они составляли 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно.

