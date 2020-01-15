«Соседка думала, что в доме моргает гирлянда». Мать рассказала о погибших в пожаре 6-летней дочери и муже

Артём с маленькой Катей не смогли выбраться из горящего дома Фото: из архива семьи

В Барабинске этим утром, 15 января, произошла трагедия — в пожаре погибли 6-летняя девочка и её отец. В живых осталась только Анжела — мать и супруга. В этот момент она была на работе. Соседи отзываются о семье только с положительной стороны — не пьющие, работяги, построили новый дом, воспитывали дочку. Рассказываем, что стало причиной пожара.

— Я работаю в киоске продавцом, была на сутках (суточном дежурстве. — Прим. ред.). Муж — помощник машиниста. Дочери шесть лет, в сад ходила. Мне сестра позвонила, сказала, что ей позвонили соседи, говорят — дом горит. Я приехала. Там пожарка была. Их не вытаскивали (дочь и супруга. — Прим. ред.). Потом только уже вытащили... Сказали, что от счётчика пошло какое-то замыкание. Из-за этого загорелся второй этаж, затем огонь перешел на первый. Они задохнулись. Супруг лежал на полу. Он, видать, пытался идти, — рассказывает Анжела.

Сестра позвонила ей около 08:40. — Никто не знает кто вызвал пожарных. Просто сказали, что был один только звонок. И получается, ни адреса, ничего не сказали. Пожарные только поняли, что между Партизанской и Советской. Поехали, с моста увидели, что горит, — сами, в общем, по огню определили. Соседка сказала, что она ребёнка уводила в садик и думала, это гирлянда моргает в доме.

Дом после пожара Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Дом был новым — его построили около 4–5 лет назад. Электропроводка тоже новая, счётчики поставлены специалистами и проверены. Но вся улица, по словам Анжелы, уже долгое время страдает от перепадов напряжения на линии.

— Счётчик нам устанавливал именно с «Энергосбыта» (приходил специалист из этой компании. — Прим. ред.). Всё было как надо. Друг помогал вчера двери дома вставлять в душевую и говорил, вроде, что свет моргал. У нас проблемы со светом были по всей улице с вот этой станцией, к которой мы подключены. Он моргал постоянно, сильно тёмно было иногда, — вспоминает Анжела.

Семья вызывала электриков, но никто не мог решить проблему, и всей улице оставалось только продолжать жаловаться на перебои.