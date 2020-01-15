Путин объяснил отставку правительства России: публикуем видео заявления

Появилось видео, где президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев объясняют причины отставки кабмина. По словам президента, в ближайшее время перед страной стоит много вопросов, для решения которых нужно «организационно выстроить нашу работу»:

— Уважаемые коллеги, добрый день, мы с вами уже виделись, но так, заочно. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы мною в послании Федеральному собранию — как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу нам, конечно, многое нужно сделать. В том числе организационно выстроить нашу работу.

