Путин объяснил отставку правительства России: публикуем видео заявления

Появилось видео, где президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев объясняют причины отставки кабмина. По словам президента, в ближайшее время перед страной стоит много вопросов, для решения которых нужно «организационно выстроить нашу работу»:
— Уважаемые коллеги, добрый день, мы с вами уже виделись, но так, заочно. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы мною в послании Федеральному собранию — как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу нам, конечно, многое нужно сделать. В том числе организационно выстроить нашу работу.
Решение об отставке российского правительства было принято через пару часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В нем президент предложил внести серьезные изменения в Конституцию сегодняшнюю политическую систему. В том числе, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме.
— Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ. А затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отменить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, — заявил Путин.
Подробности отставки мы собираем в онлайн-трансляции.