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Политика Правительство ушло в отставку Подробности

Путин объяснил отставку правительства России: публикуем видео заявления

Кабмин в полном составе ушел в отставку после послания президента Федеральному собранию

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Решение об отставке правительства было принято через пару часов после оглашения послания Совфеду

Решение об отставке правительства было принято через пару часов после оглашения послания Совфеду

Появилось видео, где президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев объясняют причины отставки кабмина. По словам президента, в ближайшее время перед страной стоит много вопросов, для решения которых нужно «организационно выстроить нашу работу»:

— Уважаемые коллеги, добрый день, мы с вами уже виделись, но так, заочно. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы мною в послании Федеральному собранию — как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу нам, конечно, многое нужно сделать. В том числе организационно выстроить нашу работу.

Решение об отставке российского правительства было принято через пару часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В нем президент предложил внести серьезные изменения в Конституцию сегодняшнюю политическую систему. В том числе, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме.

— Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ. А затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отменить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, — заявил Путин.

Подробности отставки мы собираем в онлайн-трансляции

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Правительство РФДмитрий МедведевВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (53)

15 янв 2020 в 21:18

Да ничерта не поменяется. Очередная многоходовочка, коих уже было и будет много. Здоровья у президента много, надолго хватит. Выдумали уже очередную пакость, к бабке не ходи.

Пеший Ход
15 янв 2020 в 21:19

От перестановки мест слагаемых сумма не меняется...

Щучий хвост
15 янв 2020 в 21:18

Как бодро начинается год. Вот уж точно год перемен, что уже интересно.