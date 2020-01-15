15 января среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 61.41
eur 68.42
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 61.41
eur 68.42

Все новости

Все новости
Происшествия

В Октябрьском районе столкнулись Honda CR-V и KIA Rio: кроссовер перевернулся на крышу

Пострадавших в аварии нет

198
2 Обсудить

Поделиться

На&nbsp;KIA Rio был логотип Uber

На KIA Rio был логотип Uber

Сегодня вечером, 15 января, в Октябрьском районе произошло ДТП: столкнулись Honda CR-V и KIA Rio. Инцидент произошел на улице Кирова, недалеко от перекрёстка с Сестрорецкой. 

В результате столкновения кроссовер Honda CR-V перевернулся на крышу. У KIA Rio разбита передняя часть, автомобиль развернуло поперёк дороги. На KIA Rio был логотип Uber. 

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков прокомментировал, что пострадавших в ДТП нет. Авария затруднила движение по улице Кирова на данном участке в обоих направлениях.

Сегодня днём, 15 января, на проспекте Дзержинского водитель Audi A6 около 13:35 сбил 17-летнего пешехода. Пострадавшего с переломом ноги увезли в больницу. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

дтпОктябрьский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
15 янв 2020 в 20:50

На Богаткова аварий сегодня не было. на ул. Кирова бывает часто.

Фото пользователя
15 янв 2020 в 20:50

не удивительно для левого берега.