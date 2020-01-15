В Октябрьском районе столкнулись Honda CR-V и KIA Rio: кроссовер перевернулся на крышу

Сегодня вечером, 15 января, в Октябрьском районе произошло ДТП: столкнулись Honda CR-V и KIA Rio. Инцидент произошел на улице Кирова, недалеко от перекрёстка с Сестрорецкой.
В результате столкновения кроссовер Honda CR-V перевернулся на крышу. У KIA Rio разбита передняя часть, автомобиль развернуло поперёк дороги. На KIA Rio был логотип Uber.
Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков прокомментировал, что пострадавших в ДТП нет. Авария затруднила движение по улице Кирова на данном участке в обоих направлениях.
Сегодня днём, 15 января, на проспекте Дзержинского водитель Audi A6 около 13:35 сбил 17-летнего пешехода. Пострадавшего с переломом ноги увезли в больницу.