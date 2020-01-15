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Политика Правительство ушло в отставку Онлайн-трансляция

Правительство России подало в отставку

Об этом заявил Дмитрий Медведев

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Правительство России подало в отставку. Как сообщает ТАСС, об этом сегодня, 15 января, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Рассказываем подробности в режиме онлайн. 

Екатерина Бормотова

- Решение о составе правительства будет принимать президент, - Дмитрий Медведев.

Илья Ненко

 Решение об отставке российского правительства было принято через пару часов после Послания Путина Федеральному собранию. В нем президент предложил внести серьезные изменения в Конституцию сегодняшнюю политическую систему. В том числе, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме.

— Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя Правительства. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ. А затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отменить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, — заявил Путин.

Больше читайте в онлайн-трансляции, которую мы вели сегодня днем.

Екатерина Бормотова

Сайт Дмитрия Медведева не работает

Екатерина Бормотова

Владимир Путин об отставке правительства

Илья Ненко

У ТАСС, судя по всему, была заготовка на случай отставки правительства.

Илья Ненко

Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Екатерина Бормотова

- Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке, - заявил Владимир Путин.

Илья Ненко

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и признал, что «не все получилось». Как сообщают РИА «Новости», президент также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Илья Ненко

Владимир Путин планирует ввести должность заместителя секретаря Совбеза и предложить эту должность Дмитрию Медведеву, сообщает Mash.

Илья Ненко

Дмитрий Медведев считает правильным подать в отставку правительству в действующем составе на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции. 


«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сообщил Медведев в ходе встречи Путина с кабинетом министров. 

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Дмитрий МедведевОтставкаотставка правительства
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