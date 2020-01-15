Правительство России подало в отставку

Решение об отставке российского правительства было принято через пару часов после Послания Путина Федеральному собранию. В нем президент предложил внести серьезные изменения в Конституцию сегодняшнюю политическую систему. В том числе, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме.



— Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя Правительства. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ. А затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отменить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, — заявил Путин.



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