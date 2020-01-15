Правительство России подало в отставку

- Решение о составе правительства будет принимать президент, - Дмитрий Медведев.
Решение об отставке российского правительства было принято через пару часов после Послания Путина Федеральному собранию. В нем президент предложил внести серьезные изменения в Конституцию сегодняшнюю политическую систему. В том числе, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Госдуме.
— Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя Правительства. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя Правительства РФ. А затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отменить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, — заявил Путин.
Больше читайте в онлайн-трансляции, которую мы вели сегодня днем.
Сайт Дмитрия Медведева не работает
У ТАСС, судя по всему, была заготовка на случай отставки правительства.
Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
- Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке, - заявил Владимир Путин.
Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и признал, что «не все получилось». Как сообщают РИА «Новости», президент также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.
Владимир Путин планирует ввести должность заместителя секретаря Совбеза и предложить эту должность Дмитрию Медведеву, сообщает Mash.
Дмитрий Медведев считает правильным подать в отставку правительству в действующем составе на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции.
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сообщил Медведев в ходе встречи Путина с кабинетом министров.