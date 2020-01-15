Прохожих напугал взрыв и чёрный дым из труб на ТЭЦ-2. Объясняем, что произошло

Из труб начал валить чёрный дым. Некоторые увидели рядом с трубами что-то похожее на пламя и подумали, что на ТЭЦ-2 произошел пожар

Странный хлопок на территории ТЭЦ-2 жители Новосибирска услышали этим вечером, 15 января. Некоторые, увидев поваливший из труб чёрный дым, предположили, что произошел взрыв.



— В 19:22 произошёл какой-то взрыв на ТЭЦ-2, приехали пожарные машины. Мне позвонила сестра, спрашивала, как дозвониться до ТЭЦ, — написал в редакцию НГС читатель.

Аналогичные звонки поступали и в различные ведомства:

— В 19:21 нам позвонила женщина и пояснила, что наблюдает из окна своей квартиры вспышку, а потом взрыв на ТЭЦ-2, — сообщил дежурный службы 112.