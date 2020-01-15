Прохожих напугал взрыв и чёрный дым из труб на ТЭЦ-2. Объясняем, что произошло

Странный хлопок на территории ТЭЦ-2 жители Новосибирска услышали этим вечером, 15 января. Некоторые, увидев поваливший из труб чёрный дым, предположили, что произошел взрыв.
— В 19:22 произошёл какой-то взрыв на ТЭЦ-2, приехали пожарные машины. Мне позвонила сестра, спрашивала, как дозвониться до ТЭЦ, — написал в редакцию НГС читатель.
Аналогичные звонки поступали и в различные ведомства:
— В 19:21 нам позвонила женщина и пояснила, что наблюдает из окна своей квартиры вспышку, а потом взрыв на ТЭЦ-2, — сообщил дежурный службы 112.
В пресс-службе МЧС объяснили, что причин для паники нет: вспышка и дым не связаны ни с какой аварией.
— Хлопок, который произошёл на ТЭЦ-2, является технологическим процессом, никаких проблем нет. Наша служба пожаротушения выезжала на место происшествия для проверки. Информация подтверждена — технологический хлопок. Иногда такое бывает, — пояснил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы Павел Винаков.
Вечером 17 сентября несколько жителей Ленинского и Железнодорожного района пожаловались на сильный шум, доносящийся от ТЭЦ-2. Шум от электростанции было слышно даже в Железнодорожном районе.