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Происшествия

Прохожих напугал взрыв и чёрный дым из труб на ТЭЦ-2. Объясняем, что произошло

Новосибирцы услышали странные звуки, похожие на взрыв, и стали массово звонить в 112 и пожарным

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Из труб начал валить чёрный дым. Некоторые увидели рядом с трубами что-то похожее на пламя и подумали, что на ТЭЦ-2 произошел пожар

Из труб начал валить чёрный дым. Некоторые увидели рядом с трубами что-то похожее на пламя и подумали, что на ТЭЦ-2 произошел пожар

Странный хлопок на территории ТЭЦ-2 жители Новосибирска услышали этим вечером, 15 января. Некоторые, увидев поваливший из труб чёрный дым, предположили, что произошел взрыв.

— В 19:22 произошёл какой-то взрыв на ТЭЦ-2, приехали пожарные машины. Мне позвонила сестра, спрашивала, как дозвониться до ТЭЦ, — написал в редакцию НГС читатель. 

Аналогичные звонки поступали и в различные ведомства:

— В 19:21 нам позвонила женщина и пояснила, что наблюдает из окна своей квартиры вспышку, а потом взрыв на ТЭЦ-2, — сообщил дежурный службы 112.

В пресс-службе МЧС объяснили, что причин для паники нет: вспышка и дым не связаны ни с какой аварией.

— Хлопок, который произошёл на ТЭЦ-2, является технологическим процессом, никаких проблем нет. Наша служба пожаротушения выезжала на место происшествия для проверки. Информация подтверждена — технологический хлопок. Иногда такое бывает, — пояснил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы Павел Винаков.

Вечером 17 сентября несколько жителей Ленинского и Железнодорожного района пожаловались на сильный шум, доносящийся от ТЭЦ-2. Шум от электростанции было слышно даже в Железнодорожном районе.

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ТЭЦ-2черный дым
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КОММЕНТАРИИ (22)

Хлопкотехник
15 янв 2020 в 20:10

Слово, употреблённое в заголовке, не рекомендовано к употреблению на территории РФ.
Нужно употреблять слово "хлопОк".

15 янв 2020 в 20:13

Не верю в официальные объяснения.

пенсионерка
15 янв 2020 в 20:05

Не слышала таких звуков, а все потому что со слухом уже проблемы.
На слуховой аппарат денег нет, пенсии (9 с копейками) даже на продукты не хватает.