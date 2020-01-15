Деньги всем и последний срок президента: краткое содержание речи Путина Федеральному собранию

Масштабное послание нынче слушали в музеях, больницах, барах, аэропортах и библиотеках Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Владимир Путин зачитал свое 16-е послание Федеральному собранию: в этом обращении он собрал важные, на его взгляд, темы и задачи, которые нужно решать в этом году. Мы вели большой онлайн с послания, и если вам лень его читать — вот краткое содержание часового спича президента.

Маткапитал теперь дадут и за первого ребенка

Сейчас выплату родители получают, когда в семье появляется второй ребенок и следующие. Владимир Путин предложил изменить меру поддержки из-за проблем с демографией в стране и начислять материнский капитал уже при рождении первенца. Причем задним числом — с 1 января 2020 года.



— Считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, — недостаточно, можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей, — заявил президент.

Сейчас сумма маткапитала составляет 460 тысяч 617 рублей. После повышения он будет больше 616 тысяч и каждый год будет индексироваться. Кроме того, семьи с третьим ребенком продолжат получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Путинские пособия продлили с трех до семи лет

Еще одну меру поддержки подготовили для семей, где детям исполнилось три года. В прошлом году во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил продлить пособие для семей с низким доходом — если прежде так называемые путинские пособия получали родители детей до полутора лет, то в прошлом году срок увеличили до трех. В этот раз президент заявил, что нужно увеличить возраст ребенка до семи лет.

— В этом году начались выплаты на третьего и последующих детей в 75 субъектах Федерации. Все это — существенная поддержка. Но когда ребенку исполнится три года, выплаты прекращаются. Семья может попасть в сложную ситуацию, — объяснил необходимость такой поддержки Владимир Путин.



Пособия будут выплачивать семьям, где доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. Выплаты тоже введут задним числом — с 1 января этого года. Пока пособие составляет половину прожиточного минимума — пять с половиной тысяч рублей. Со следующего года его могут поднять до 11 тысяч рублей.

В вузах будет больше бюджетных мест

Говоря о демографии, президент упомянул и тех детей, которые уже пошли в школу или даже ее заканчивают. Он заявил, что в ближайшее время число выпускников школ будет расти и для них нужно сохранить доступность бесплатного очного высшего образования.

— Предлагаю ежегодно увеличивать количество бесплатных бюджетных мест в вузах. Причем в приоритетном порядке отдавать места в региональные вузы — в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров, — отметил президент.

В планах у главы государства еще и омолодить российскую науку. Он заявил, что к середине десятилетия каждый второй ученый России будет моложе 40 лет.

Бизнесу не поднимут налоги

В послании президент учел интересы бизнеса и рассказал, что необходимо сделать для стимулирования инвестиций.

— Первое — мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса, обеспечив тем самым более широкий горизонт для планирования инвестиций. Нужно ускорить принятие пакетов законопроектов о защите и поощрении капиталовложения. Налоговые условия для крупных значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, — объявил Путин.

Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и малый и средний бизнес. Для этого президент предложил за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета.

За изменения в Конституции устроят голосование Владимир Путин предложил внести ряд поправок в главный документ страны — Конституцию. Среди них: ограничение для высокопоставленных чиновников, депутатов и судей на проживание за границей — им запретят иметь иностранное гражданство, вид на жительство и прочие документы, дающие право проживать за рубежом. Кроме того, он предложил ввести ограничение для кандидатов в президенты — они должны проживать на территории РФ не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Также президент не будет занимать более двух сроков подряд. То есть этот президентский срок Путина станет последним.

