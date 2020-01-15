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«Замыкание на вводе в дом»: что известно о трагедии в Барабинске, где погибли 6-летняя девочка и отец

Сейчас следователи проводят проверку инцидента

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Пожар начался около 8 часов утра

Пожар начался около 8 часов утра

В Новосибирской области в Барабинске сегодня, 15 января, сгорел частный дом — в огне погибли 6-летняя девочка и её отец. Мама, по словам очевидцев, в это время была на работе. В МЧС назвали предварительную причину пожара.

— Пожар произошёл в городе Барабинске по адресу переулок Школьный, частный дом. Обнаружили в 8:25. Пожарные выехали на место в 8:27, прибыли в 8:32. На момент прибытия пожарной охраны горит открытым огнём дом и гараж. В 8:50 пожар был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 9:00, и полная ликвидация возгорания произошла в 10:31. В результате пожара огнём уничтожена кровля дома. Стены на общей площади 100 квадратных метров и повреждён гараж на площади 24 квадратных метра. Причина пожара устанавливается. Предположительно произошло короткое замыкание электропроводки на вводе в дом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В огне погибли отец с дочерью

В огне погибли отец с дочерью

В пожаре погибли 6-летняя девочка и её отец. Сейчас следователи проводят проверку инцидента.

— По данному факту следователем Барабинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Дом не пригоден для проживания

Дом не пригоден для проживания

Огонь уничтожил не только дом, но и гараж

Огонь уничтожил не только дом, но и гараж

Знакомые семьи отзываются о паре положительно. Они вели обычный образ жизни, ребёнок ходил в сад. Вчера у матери был день рождения, но каких-то гулянок или скандалов очевидцы не заметили.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание

Предварительная причина пожара — короткое замыкание

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На прошлой неделе новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на пожаре в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме.

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автопожары
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КОММЕНТАРИИ (2)

Я не робот
15 янв 2020 в 18:24

Все когда то умрут, кто раньше, кто позже.