«Замыкание на вводе в дом»: что известно о трагедии в Барабинске, где погибли 6-летняя девочка и отец

В Новосибирской области в Барабинске сегодня, 15 января, сгорел частный дом — в огне погибли 6-летняя девочка и её отец. Мама, по словам очевидцев, в это время была на работе. В МЧС назвали предварительную причину пожара.

— Пожар произошёл в городе Барабинске по адресу переулок Школьный, частный дом. Обнаружили в 8:25. Пожарные выехали на место в 8:27, прибыли в 8:32. На момент прибытия пожарной охраны горит открытым огнём дом и гараж. В 8:50 пожар был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 9:00, и полная ликвидация возгорания произошла в 10:31. В результате пожара огнём уничтожена кровля дома. Стены на общей площади 100 квадратных метров и повреждён гараж на площади 24 квадратных метра. Причина пожара устанавливается. Предположительно произошло короткое замыкание электропроводки на вводе в дом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.