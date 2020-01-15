«Эти дети нежеланные»: 5 бездетных новосибирцев — о заявлении Путина про выплаты за первенца

Для бездетных новосибирцев главное в планировании семьи — это их желание и моральная готовность Фото: архив НГС

Право на материнский капитал будут получать семьи с первенцем — об этом сегодня, 15 января, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Сейчас маткапитал получают семьи со вторым и следующими детьми. Сумма выплаты составляет 460 тысяч 617 рублей.

Мы поговорили с пятью бездетными новосибирцами о том, как решение президента повлияет на их желание заводить детей. Георгий, 22 года, моушен-дизайнер — Подобная сумма вряд ли простимулирует кого-то в принципе завести первенца в ближайшее время, потому что этих денег не хватит на особо долгое время — если рассматривать это как финансы, выделенные сугубо на ребенка. Ещё другой вопрос: как такая выдача будет реализована. Никто беременным не даст деньги просто так, а зная длительность бюрократических операций в нашей стране, слепо ждать их уже с годовасиком на руках как-то не охота, — рассуждает парень.



Анжелика, 25 лет, педагог дополнительного образования — Ни в коем случае материальное вознаграждение не может быть стимулом для рождения ребёнка! Это в корне неправильно, потому как дети, рождённые по такой глупой причине, очень сильно отличаются от детей обычных, это видно мне как педагогу. Они нежеланные. Для некоторых родителей это будет поводом к рождению ребёнка, я полагаю. Сейчас очень много детей в школах, каждый из которых является вторым ребёнком в семье, возможно, их родителей действительно простимулировал маткапитал, эти дети в школах показывают низкие результаты из-за элементарной педагогической запущенности, интереса к обучению не имеют и их досугом никто не занимается, к сожалению. Ответственность перекладывают на педагогов, хотя первый социальный институт ребёнка —это семья. Там должны заложить основные ценности и нормы поведения, — рассказывает Анжелика. Алиса, 30 лет, менеджер по подбору персонала

— Я чайлдфри. И ничто на свете не заставит меня завести детей, кроме моего желания, которое может и появиться, — говорит девушка.



Никита, 22 года, студент — Маткапитал стимулировал низкообеспеченные слои населения, в основном это касается жителей вне города. Даже если смотреть на суммы, которые они выплачивали поначалу, это на тот момент было мало для двоих детей. То есть фактически ты детям можешь обеспечить коляску, одежду, памперсы. Это действительно маленькая сумма для того, чтобы воспитать ребенка. Для меня на первом месте моральная составляющая, для кого-то денежная. Если для кого-то эта сумма достаточная, чтобы дать хороший старт для жизни ребенка, то почему нет, но все зависит от социального слоя. Для меня маткапитал вообще не является никаким стимулирующим способом для того, чтобы заводить детей, тут больше именно моральная сторона влияет: готов ли я или нет. Деньги — это второстепенная вещь, — объясняет Никита.

Дмитрий, 28 лет, журналист



— Нет, меня никак не может стимулировать этот материнский капитал за первенца, поскольку считаю, что уровень жизни в нашей стране оставляет желать лучшего. Качество образования, медицины, защищённость любого отдельно взятого гражданина лично мне не позволяют брать на себя ответственность за рождение ребёнка в таких условиях. И среди моих знакомых люди не особенно рвутся заводить детей — есть целая идеология чайлдфри, которую я и мои друзья целиком и полностью поддерживаем. Считаю, что прежде чем произвести человека на свет, необходимо сначала оглянуться вокруг себя и оценить: будет ли он счастлив жить здесь? По мне, так лучше рожать в какой-нибудь европейской стране, — подчеркнул журналист.