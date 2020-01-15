«Путинские пособия» продлили с трех до семи лет

Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительную поддержку от государства. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодного Послания к Федеральному собранию. Пособия будут выплачивать семьям, в которых доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. Выплаты начнут действовать с 1 января текущего года. Пока они составят половину прожиточного минимума — пять с половиной тысяч рублей. Со следующего года их могут поднять до 11 тысяч рублей.



— В этом году начались выплаты на третьего и последующих детей в 75 субъектах Федерации. Все это — существенная поддержка. Но когда ребенку исполнится 3 года, выплаты прекращаются. Семья может попасть в сложную ситуацию, — объяснил необходимость такой поддержки Владимир Путин.

