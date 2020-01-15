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Экономика

«Путинские пособия» продлили с трех до семи лет

Деньги будут выплачивать семьям с доходом ниже прожиточного минимума

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Родителям пообещали дополнительную меру поддержки

Родителям пообещали дополнительную меру поддержки

Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительную поддержку от государства. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодного Послания к Федеральному собранию. Пособия будут выплачивать семьям, в которых доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. Выплаты начнут действовать с 1 января текущего года. Пока они составят половину прожиточного минимума — пять с половиной тысяч рублей. Со следующего года их могут поднять до 11 тысяч рублей.

— В этом году начались выплаты на третьего и последующих детей в 75 субъектах Федерации. Все это — существенная поддержка. Но когда ребенку исполнится 3 года, выплаты прекращаются. Семья может попасть в сложную ситуацию, — объяснил необходимость такой поддержки Владимир Путин.

Процедуру получения выплаты президент поручил сделать максимально простой. Чтобы получать пособие, нужно будет только указать легальный и официальный доход.

Это послание стало для Владимира Путина 16-м по счету. Оглашение состоялось в центральном выставочном зале «Манеж», куда пригласили 1300 человек — руководителей регионов и местных Заксобраний, сенаторов Совфеда, министров и депутатов Госдумы, глав конфессий, глав Верховного и Конституционного судов и прочих официальных лиц.

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Владимир Путиинпособия и выплатыдети
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КОММЕНТАРИИ (28)

Гость
15 янв 2020 в 16:34

Т.е. дети в нормальных семьях нам не нужны, будем поддерживать только голодранцев своими налогами. Было бы лучше, если до 7 лет родители вместе с зп могли получать фиксированные выплаты на детей. С официальной зп, с которой они платят налоги. А так это поддержка "черной зп" и ухода от выплаты налогов.

15 янв 2020 в 16:31

Почему поддерживают только малоимущих. Т.е. я пашу на двух работах, плачу налоги и отчисления, но из-за того, что зарабатываю больше 40 тыс на семью уже немогу рассчитывать на дополнительные 5 тысяч? а мне бы они ой как пригодились.

с богаткова
15 янв 2020 в 16:32

Против. Женщины должны работать, а дети быть в детском саду. Очень многие привыкли сидеть на шее у мужчин. Раньше это было оправдано, но сейчас есть стиралка, посудомойка, мультиварка и робот-пылесос, поэтому многие просто сидят в интернете на мамских форумах.