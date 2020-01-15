Взял в заложники вещи и требовал выкуп: водитель «Яндекс.Такси» захотел наличных после оплаты безналом

Чтобы получить запертые в багажнике пакеты с продуктами, девушке и её знакомому пришлось обратиться в «Яндекс» и полицию Фото: Густаво Зырянов

На прошлой неделе в Новосибирске поездка на «Яндекс.Такси» закончилась конфликтом между пассажиркой и водителем такси - мужчина отказался отдавать девушке её вещи из багажника, пока та не заплатит ему 100 рублей.

— Получить такой сервис я точно не ожидала от такси. А что «Яндекс»? А «Яндекс» сказал, что проверит водителя и, может быть, прекратит с ним работу, то есть аккуратнее, вам тоже могут не отдать вещи, — написала пассажирка Евгения на сервисе отзывов Flamp.

Корреспондент НГС связался с Евгенией и выяснил у неё подробности истории.



«Водитель не имеет права удерживать мои вещи» — рассказ пассажирки такси

По словам Евгении, инцидент произошёл в пятницу, 10 января. Она и её знакомый вызвали такси через приложение «Яндекс.Такси» от магазина Metro на Северной. Девушка указала безналичный способ оплаты, так как не имела с собой наличности, а уже по пути от водителя узнала, что ей придётся доплатить.

— Мы загрузили продукты в багажник — я специально сделала пометку в приложении, что нужен пустой багажник, — а уже в пути водитель начал говорить про какое-то пользовательское соглашение с «Яндексом», по которому я якобы должна заплатить 100 рублей за багаж. Я даже не стала вдаваться в подробности, просто сказала: «Хорошо, если это есть в пользовательском соглашении, нажмите кнопку, чтобы эти деньги у меня снялись». Мне кажется это логичным, если я заказываю такси в приложении, то оно пересчитывает и к сумме поездки добавляется ещё какая-то сумма, — рассказала девушка.



Евгении пришлось неоднократно обращаться в службу поддержки «Яндекса» Фото: читатель НГС

По прибытии на место водитель снова потребовал 100 рублей и сказал пассажирам, что уже завершил поездку, поэтому деньги нужно отдать ему наличными. У Евгении к тому моменту приложение сняло средства за поездку, а водитель, услышав от пассажиров предложение написать жалобу в «Яндекс», чтобы сумму поездки пересчитали, заявил, что не отдаст им их вещи из багажника.



— Он сказал, что ничего не будет писать, снова требовал 100 рублей, а потом начал уже рассказывать историю о том, что это правило их таксопарка, хотя вначале говорил про пользовательское соглашение «Яндекса». Минут 15 мы вот так препиралась, затем водитель заехал на парковку, под цепочку, сел в машину и заперся в ней. Я ему объяснила, что если он сейчас уедет, то это будет кража вещей — все чеки на покупки у меня на руках. Пусть ведёт со мной разбирательство, но вещи удерживать он не имеет права, — добавила Евгения.

Конфликт продолжался ещё 15 минут, пока она не связалась со службой «Яндекса», а те, в свою очередь, не поговорили с водителем. Знакомый девушки тем временем звонил в полицию.

Такой ответ получила Евгения от «Яндекса» Фото: читатель НГС

— Через какое-то время водитель просто отдал нам вещи и уехал. Мы связались с полицией и объяснили, что конфликт исчерпан — они не успели приехать. А «Яндекс» мне прислал сообщение, что водителя возьмут под контроль, и прислали промокод на 50 рублей на следующие поездки. Это смешно, потому что даже за невыезд водителя на место дают промокоды на 100, 150, 200 рублей, а тут серьёзная ситуация — и такой ответ. Но даже не в деньгах дело — водитель оперирует их соглашением, видимо, очень много пассажирам такого рассказывает и просто берёт с них деньги. Вот это меня больше всего возмущает, я не защищена в этой ситуации, он мне снова может попасться. А «Яндекс» просто, возможно, ограничит его в заказах, — пояснила она.



«Вынесли водителю предупреждение» — ответы «Яндекс.Такси» и компании-перевозчика

В пресс-службе «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС не смогли рассказать о пользовательском соглашении. Там также не дали ответов на вопросы о том, вправе ли водитель требовать с пассажиров дополнительные суммы за поездку и считают ли в сервисе достаточной компенсацию за конфликтную ситуацию в виде промокода.

— Водитель повел себя некорректно, мы связались с ним и вынесли предупреждение за нарушение правил сервиса, — ответили в «Яндекс.Такси» на запрос НГС.

По информации приложения, водитель работает в компании «Мобильное такси», зарегистрированной в городе Рубцовске. Как рассказал руководитель компании Гурин Андрей, ранее жалоб на этого водителя не поступало.

— Мы сразу шашкой махать не будем, надо с человеком поговорить, пусть он прояснит эту ситуацию, если что — разъяснить ему на первый раз, а дальше уже смотреть. Конечно, мы приносим свои извинения за эту ситуацию, — добавил он. — Если такие инциденты будут, то мы со своей стороны исключим этого водителя из рядов, так сказать. Если повторно к нам обратятся с жалобами, то мы уже объяснять, наверное, ничего ему не будем.

