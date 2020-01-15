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Происшествия

С крыши новосибирской библиотеки сняли пенсионерку — она просидела там больше 4 часов

Библиотека является пристройкой к многоэтажке, в которой живёт пожилая женщина

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Пенсионерку затолкали в квартиру через окно

Пенсионерку затолкали в квартиру через окно

Сегодня днём, 15 января, с крыши Областной детской библиотеки в Новосибирске сняли пенсионерку. Библиотека расположена в пристройке к многоэтажному дому на Некрасова, 84.

Женщина, по словам соседей, просидела на улице четыре часа, она спустилась на карниз из окна третьего этажа в первый раз.

— Спасатели вернули пенсионерку с крыши назад в квартиру через окно. Она там заперлась одна и никого в квартиру не пускает. Возле дверей сейчас стоят психиатры, спасатели и полицейские. Ждут, пока кто-то придет с ключом, — рассказала с места происшествия корреспондент НГС Екатерина Евстафьева.

Пенсионерка отказалась сама возвращаться в квартиру

Пенсионерка отказалась сама возвращаться в квартиру

Спасатели МАСС в нарушение «Закона о СМИ» запрещали съёмку происшествия корреспонденту.

На прошлой неделе спасатели Новосибирской области трижды помогали любителям рыбалки, которые вышли на лед водохранилища.

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спасатели МАСС
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КОММЕНТАРИИ (29)

...
15 янв 2020 в 16:12

Сразу видно нашу пенсионерку. То-то её сегодня в комментариях не видно

789456
15 янв 2020 в 16:11

Она наверное послание президента РФ не хотела слушать, решила там пересидеть, а её вернули насильно заставляют смотреть.

!!!
15 янв 2020 в 16:18

Спасатели МАСС в нарушение «Закона о СМИ» запрещали съёмку происшествия корреспонденту

Шок.
НГС, срочно сделайте онлайн трансляцию из этой шокирующей новости.