С крыши новосибирской библиотеки сняли пенсионерку — она просидела там больше 4 часов

Сегодня днём, 15 января, с крыши Областной детской библиотеки в Новосибирске сняли пенсионерку. Библиотека расположена в пристройке к многоэтажному дому на Некрасова, 84.



Женщина, по словам соседей, просидела на улице четыре часа, она спустилась на карниз из окна третьего этажа в первый раз.

— Спасатели вернули пенсионерку с крыши назад в квартиру через окно. Она там заперлась одна и никого в квартиру не пускает. Возле дверей сейчас стоят психиатры, спасатели и полицейские. Ждут, пока кто-то придет с ключом, — рассказала с места происшествия корреспондент НГС Екатерина Евстафьева.