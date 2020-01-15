Тайна раскрыта — записку на языке урду, найденную новосибирцем в новой куртке, перевел профессор из Пакистана

Раскрыта тайна ещё одной загадочной записки из Новосибирска — читатель НГС, прочитав публикацию, связался со своим знакомым из Пакистана и попросил его помочь с переводом текста.

Записку, написанную на языке урду, новосибирец нашел в кармане новой парки еще осенью 2017 года:

— С 2017 по 2018 год я работал продавцом-консультантом в магазине Pepe Jeans в «МЕГЕ» на левом берегу от компании «Джинсовая симфония». Сейчас на его месте стоит магазин женской одежды Gerry Weber. В ноябре 2017 года к нам поступили осенне-весенние мужские парки двух цветов — синего и зеленого. Однажды администратор в одном из карманов заметила какой-то кусок бумаги на непонятном нам языке.