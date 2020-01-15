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Тайна раскрыта — записку на языке урду, найденную новосибирцем в новой куртке, перевел профессор из Пакистана

Житель Новосибирска нашел записку в кармане парки осенью 2017 года. Перевести её удалось лишь сейчас

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Записка на урду оказалась рекламацией — в ней портного просят исправить недостатки&nbsp;

Записка на урду оказалась рекламацией — в ней портного просят исправить недостатки 

Раскрыта тайна ещё одной загадочной записки из Новосибирска — читатель НГС, прочитав публикацию, связался со своим знакомым из Пакистана и попросил его помочь с переводом текста. 

Записку, написанную на языке урду, новосибирец нашел в кармане новой парки еще осенью 2017 года:

— С 2017 по 2018 год я работал продавцом-консультантом в магазине Pepe Jeans в «МЕГЕ» на левом берегу от компании «Джинсовая симфония». Сейчас на его месте стоит магазин женской одежды Gerry Weber. В ноябре 2017 года к нам поступили осенне-весенние мужские парки двух цветов — синего и зеленого. Однажды администратор в одном из карманов заметила какой-то кусок бумаги на непонятном нам языке.

По словам Никиты, он пытался перевести содержание записки, но не смог найти людей, которые бы согласились сделать это бесплатно. Единственное, что удалось выяснить — послание написано на языке урду. 

После публикации этой истории другой читатель НГС — Юрий — связался со своим знакомым из Пакистана, профессором университета Абдулой Вахидом. Язык урду является официальным в этой стране, поэтому профессор без труда перевел содержимое записки. 

Записка была написана на урду — одном из официальных государственных языков Пакистана

Записка была написана на урду — одном из официальных государственных языков Пакистана

— Кто-то жалуется на недостатки своей одежды и просит портного устранить их, — пишет Абдул Вахид, уточняя, что под «портным» (tailor) здесь подразумевается именно человек, который сшивает части одежды в единое изделие.

Урду — язык индоарийской группы. Распространён, прежде всего, в Индии (где на нём говорят более 50 миллионов человек) и Пакистане, где он является одним из двух официальных государственных языков. 

До этого НГС публиковал историю о другой таинственной записке — клочок бумаги с рукописным текстом на бирманском языке жительница Новосибирска нашла в кармане новой куртки из магазина Zara.

Что еще новосибирцы находили в новых вещах — читайте тут.

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находкачитатели НГС
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КОММЕНТАРИИ (12)

15 янв 2020 в 16:33

т.е. покупатель купил бракованный товар.

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15 янв 2020 в 16:44

отвлекли профессора от важных дел своей ерундой.

15 янв 2020 в 16:43

Зачем это вообще нужно было? На заборе тоже много чего напишут, никто не додумается это перевести на русский язык, а тут бац записка клинописью, город в истерике как же это перевести и что же это все значит. Мужик так бился с этой писулькой, видимо надеялся что там написано как отыскать зарытые сокровища.