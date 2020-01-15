Тайна раскрыта — записку на языке урду, найденную новосибирцем в новой куртке, перевел профессор из Пакистана

Раскрыта тайна ещё одной загадочной записки из Новосибирска — читатель НГС, прочитав публикацию, связался со своим знакомым из Пакистана и попросил его помочь с переводом текста.
Записку, написанную на языке урду, новосибирец нашел в кармане новой парки еще осенью 2017 года:
— С 2017 по 2018 год я работал продавцом-консультантом в магазине Pepe Jeans в «МЕГЕ» на левом берегу от компании «Джинсовая симфония». Сейчас на его месте стоит магазин женской одежды Gerry Weber. В ноябре 2017 года к нам поступили осенне-весенние мужские парки двух цветов — синего и зеленого. Однажды администратор в одном из карманов заметила какой-то кусок бумаги на непонятном нам языке.
По словам Никиты, он пытался перевести содержание записки, но не смог найти людей, которые бы согласились сделать это бесплатно. Единственное, что удалось выяснить — послание написано на языке урду.
После публикации этой истории другой читатель НГС — Юрий — связался со своим знакомым из Пакистана, профессором университета Абдулой Вахидом. Язык урду является официальным в этой стране, поэтому профессор без труда перевел содержимое записки.
— Кто-то жалуется на недостатки своей одежды и просит портного устранить их, — пишет Абдул Вахид, уточняя, что под «портным» (tailor) здесь подразумевается именно человек, который сшивает части одежды в единое изделие.
Урду — язык индоарийской группы. Распространён, прежде всего, в Индии (где на нём говорят более 50 миллионов человек) и Пакистане, где он является одним из двух официальных государственных языков.
До этого НГС публиковал историю о другой таинственной записке — клочок бумаги с рукописным текстом на бирманском языке жительница Новосибирска нашла в кармане новой куртки из магазина Zara.
Что еще новосибирцы находили в новых вещах — читайте тут.