Коллекторы рассказали, кто в Новосибирске хуже всех платит по кредитам

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств составили антирейтинг кредитных должников по профессиям. В том числе они выяснили, кто хуже всех рассчитывается с долгами в Новосибирске.
— Как показывает статистика, определённое влияние на платежеспобность клиента оказывает именно его профессия. Более трети от всех должников (в России. — Прим.ред.) приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т. д. Лидерами антирейтинга являются водители с долей от всех должников около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т. д.) — 6%. Кроме того, у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка: в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств. Далее идут офисные специалисты, — сообщили в НАПКА.
Ситуация в Новосибирске в целом схожа с общероссийской.
Первую строчку в новосибирском антирейтинге занимают водители, они составляют 8% от всех должников.
Далее идут продавцы (6%). А вот третье место вместо рабочих в топе новосибирских должников заняли менеджеры (5%).
Самыми дисциплинированными плательщиками по кредитным обязательствам, по статистике специалистов НАПКА, в России являются военнослужащие, учителя и врачи. В НАПКА уточнили, что речь идёт как о банковских кредитах, так и о займах в микрофинансовых организациях.
В конце ноября 2019-го НГС рассказал, что объём выданных только микрозаймов в Новосибирской области за последних полтора года вырос в четыре раза и составил около 30,5 миллиона рублей.