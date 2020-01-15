Коллекторы рассказали, кто в Новосибирске хуже всех платит по кредитам

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств составили антирейтинг кредитных должников по профессиям. В том числе они выяснили, кто хуже всех рассчитывается с долгами в Новосибирске.



— Как показывает статистика, определённое влияние на платежеспобность клиента оказывает именно его профессия. Более трети от всех должников (в России. — Прим.ред.) приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т. д. Лидерами антирейтинга являются водители с долей от всех должников около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т. д.) — 6%. Кроме того, у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка: в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств. Далее идут офисные специалисты, — сообщили в НАПКА.

