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Коллекторы рассказали, кто в Новосибирске хуже всех платит по кредитам

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств составили антирейтинг кредитных должников по профессиям

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Новосибирские водители, продавцы и менеджеры хуже всех рассчитываются по своим кредитам

Новосибирские водители, продавцы и менеджеры хуже всех рассчитываются по своим кредитам

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств составили антирейтинг кредитных должников по профессиям. В том числе они выяснили, кто хуже всех рассчитывается с долгами в Новосибирске.

— Как показывает статистика, определённое влияние на платежеспобность клиента оказывает именно его профессия. Более трети от всех должников (в России. — Прим.ред.) приходится на такие профессии, как охранники, медики, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики, кладовщики и т. д. Лидерами антирейтинга являются водители с долей от всех должников около 9%, далее идут продавцы — 8,5%, третье место занимают рабочие (слесари, монтажники, грузчики и т. д.) — 6%. Кроме того, у людей данных профессий самая высокая долговая нагрузка: в среднем они отдают более 30% на погашение взятых обязательств. Далее идут офисные специалисты, — сообщили в НАПКА.

Ситуация в Новосибирске в целом схожа с общероссийской. 

Первую строчку в новосибирском антирейтинге занимают водители, они составляют 8% от всех должников.

Далее идут продавцы (6%). А вот третье место вместо рабочих в топе новосибирских должников заняли менеджеры (5%).

Самыми дисциплинированными плательщиками по кредитным обязательствам, по статистике специалистов НАПКА, в России являются военнослужащие, учителя и врачи. В НАПКА уточнили, что речь идёт как о банковских кредитах, так и о займах в микрофинансовых организациях. 

В конце ноября 2019-го НГС рассказал, что объём выданных только микрозаймов в Новосибирской области за последних полтора года вырос в четыре раза и составил около 30,5 миллиона рублей

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КОММЕНТАРИИ (11)

Анна Москаленко
15 янв 2020 в 16:49

Я первый кредит не платила, сейчас и второй не буду. Но пристава уже письма шлют... Я не здамся!

Точняк
15 янв 2020 в 16:47

Когда не заплатил по кредиту,директор выписал лещей.

с богаткова
15 янв 2020 в 16:46

Лучше всех платят охранники. Я лично слежу, чтобы мои подчиненные вовремя платили за кредит.