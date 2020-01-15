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Город

Затрат больше, чем пожертвований: новосибирские экоактивисты отказались утилизировать ёлки

Год назад новосибирцы сдали слишком мало деревьев после праздников

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Год назад новосибирцы не заинтересовались акцией

Год назад новосибирцы не заинтересовались акцией

Новосибирские экоактивисты решили не собирать новогодние ёлки на переработку после праздников, так как горожане не поддержали инициативу год назад.

— В прошлом году мы собрали примерно 250 деревьев, а это очень мало для 1,5-миллионного города. Мы потратили почти в два раза больше, чем было пожертвовано. Эти деньги были взяты из других наших проектов, где они тоже не лишние. Спонсора пока тоже не появилось, — руководитель инициативной группы «Живая Земля» и акции «Оставь ёлку Белке» Анна Вознесенская.

Организаторы прошлой акции говорят, что выброшенные на свалку ёлки долго перегнивают, выделяя метан, от избытка которого в атмосфере возникает парниковый эффект — одна из главных причин глобального потепления. Чтобы избежать этого, активисты перерабатывали деревья или отдавали их на корм животным.

Несколько лет назад Новосибирский зоопарк принимал ёлки для корма животным, но позже от идеи отказались, так как на ветках часто оставались украшения. 

Эко-активисты подчеркнули, что в других городах хорошо развита система утилизации ёлок. Например, в соседнем Барнауле более 40 пунктов приёма деревьев.

В октябре прошлого года мэрия Новосибирска дарила жителям билет в театр или музей за 2 килограмма металла или стекла, собранных на субботниках.

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экологическая акцияглобальное потепление
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КОММЕНТАРИИ (7)

пенсионерка
15 янв 2020 в 21:09

Экоактивисты если назвались такими, то обязаны за свой счет свой сделать.
А вообще я смотрю комментаторы распустились за время моего отсутствия. Но ничего, я это исправлю.

пенсионерка
15 янв 2020 в 21:07

Лично я елку сохраняю, т.к. это пригодится для мульчирования почвы на даче.

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15 янв 2020 в 21:09

Елки не покупаю,только лапник. Его сушу и подмешиваю в почву к комнатным растениям.Всё в дело