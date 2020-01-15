Затрат больше, чем пожертвований: новосибирские экоактивисты отказались утилизировать ёлки

Год назад новосибирцы не заинтересовались акцией

— В прошлом году мы собрали примерно 250 деревьев, а это очень мало для 1,5-миллионного города. Мы потратили почти в два раза больше, чем было пожертвовано. Эти деньги были взяты из других наших проектов, где они тоже не лишние. Спонсора пока тоже не появилось, — руководитель инициативной группы «Живая Земля» и акции «Оставь ёлку Белке» Анна Вознесенская.

Новосибирские экоактивисты решили не собирать новогодние ёлки на переработку после праздников, так как горожане не поддержали инициативу год назад.

Организаторы прошлой акции говорят, что выброшенные на свалку ёлки долго перегнивают, выделяя метан, от избытка которого в атмосфере возникает парниковый эффект — одна из главных причин глобального потепления. Чтобы избежать этого, активисты перерабатывали деревья или отдавали их на корм животным.

Несколько лет назад Новосибирский зоопарк принимал ёлки для корма животным, но позже от идеи отказались, так как на ветках часто оставались украшения.

Эко-активисты подчеркнули, что в других городах хорошо развита система утилизации ёлок. Например, в соседнем Барнауле более 40 пунктов приёма деревьев.

В октябре прошлого года мэрия Новосибирска дарила жителям билет в театр или музей за 2 килограмма металла или стекла, собранных на субботниках.